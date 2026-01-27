Alerta Colapinto: se conoció la contundente decisión de Alpine en el segundo día de pruebas en Barcelona

Mientras Ferrari y Red Bull giran bajo la lluvia, Alpine decidió resguardar a Franco Colapinto en los boxes. Enterate cómo afecta esta falta de rodaje al piloto de cara al 2026.

Los tests de pretemporada en Barcelona representan el escenario clave donde Franco Colapinto debe adaptarse a la nueva reglamentación de la Fórmula 1. Sin embargo, una sorpresiva decisión de Alpine este martes encendió las alarmas. Con la lluvia como protagonista, el equipo prefirió el box, restándole tiempo vital de aprendizaje al piloto argentino frente a sus principales competidores.

La F1 transita días decisivos en el Circuito de Barcelona-Cataluña y, tras una primera jornada de lunes que dejó sensaciones positivas, el martes comenzó con un cambio de planes drástico. La escudería francesa decidió no salir a girar durante la mañana debido a la lluvia caída sobre el trazado catalán. Esta determinación llamó la atención en el paddock, ya que otros equipos de punta optaron por una estrategia opuesta.

El impacto de la lluvia y la cautela de Alpine en el circuito La decisión de Alpine de permanecer en los boxes deja a Colapinto y a Pierre Gasly en una situación de espera, mientras que Ferrari y Red Bull sí se encuentran en pista desafiando las condiciones climáticas. Aunque la escudería dejó abierta la posibilidad de participar en la sesión vespertina si el tiempo mejora, la pérdida de la tanda matutina implica menos datos para el desarrollo del monoplaza A526.

Esta inactividad se suma a los contratiempos que el piloto de Pilar ya enfrentó el lunes. Durante el primer día de pruebas, el vehículo del argentino se detuvo momentáneamente en el pitlane, lo que obligó a una reparación rápida para poder continuar con el programa. Si bien el inconveniente fue solucionado y pudo completar sus tareas con normalidad, la acumulación de minutos fuera de pista es un factor que preocupa en la planificación técnica.

Kilómetros que valen oro: la desventaja frente a los líderes En la Fórmula 1 moderna, la eficiencia se mide en vueltas acumuladas. Al cierre de la primera jornada, los números mostraron una brecha importante en el kilometraje de los pilotos. Mientras que Esteban Ocon lideró el rubro con 154 giros, Colapinto logró completar 60 vueltas, ubicándose en la parte media de la tabla de actividad.