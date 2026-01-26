26 de enero de 2026 - 13:43

Franco Colapinto provocó la primera bandera roja de la temporada 2026 y luego finalizó en el "podio"

El piloto argentino protagonizó el primer incidente de la pretemporada en Barcelona, pero logró recuperarse y marcar tiempos competitivos con su Alpine.

Franco Colapinto a bordo de su Alpine A526.

Foto:

Por Francisco Moreno

El Circuit de Barcelona-Catalunya dio inicio a la revolucionaria era de la Fórmula 1 2026 con Franco Colapinto en el centro de las miradas. El piloto argentino no solo fue uno de los primeros en salir a pista, sino que también provocó la primera bandera roja de la temporada por un problema técnico inesperado.

La denominada "Shakedown Week" comenzó con un secretismo absoluto en Montmeló. Mientras los equipos intentan ocultar sus cartas ante el cambio reglamentario, la actividad de Colapinto con el Alpine A526 acaparó la atención cuando, apenas pasadas las dos horas de iniciada la sesión, su monoplaza quedó inmóvil.

El incidente que detuvo la actividad en pista

Exactamente a las 11:08 de la mañana, el Alpine de Colapinto se quedó detenido a la salida de los boxes, obligando a los comisarios a mostrar la primera bandera roja de esta nueva era. En ese momento, pilotos como Liam Lawson (Racing Bulls) y Gabriel Bortoleto (Audi) interrumpieron sus giros y regresaron inmediatamente a los garajes.

Afortunadamente para las aspiraciones del argentino, el problema no pasó a mayores. Tras permanecer tres minutos detenido, el piloto pudo reanudar la marcha por sus propios medios y retornar a los pits sin necesidad de ayuda externa, lo que trajo alivio al muro de Alpine.

image

Los tiempos de Franco Colapinto frente a sus rivales

A pesar del contratiempo, el rendimiento de Colapinto fue sólido en términos de velocidad y fiabilidad posterior. El argentino completó un total de 28 vueltas durante la mañana, posicionándose como el tercer piloto más rápido de la primera tanda.

  • Isack Hadjar (Red Bull): marcó el mejor tiempo con 1:18.835 tras 44 vueltas.
  • Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): se ubicó segundo con 1:20.700.
  • Franco Colapinto (Alpine): cerró su vuelta más rápida en 1:21.348.

Estos registros, aunque todavía lejanos a la pole position de 2025, sirven para comprobar la fiabilidad de los componentes en una etapa donde los equipos esperan fallos debido al rediseño total de las unidades de potencia.

Los tiempos de la mañana

POSICIÓN PILOTO ESCUDERÍA VUELTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 Isack Hadjar Red Bull 44 1:18.835
2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 56 1:20.700 +1.865
3 Franco Colapinto Alpine 28 1:21.348 +2.513
4 Liam Lawson Racing Bulls 42 1:21.864 +3.029
5 Esteban Ocon Haas 67 1:24.520 +5.685
6 Valtteri Bottas Cadillac 33 1:24.651 +5.816
7 Gabriel Bortoleto Audi 27 1:25.296 +6.461

Seguridad extrema y el misterio de Williams

La jornada estuvo marcada por un operativo de seguridad sin precedentes para alejar a curiosos y fotógrafos del circuito. Incluso se utilizó un coche de seguridad para desalojar a personas que observaban desde las colinas públicas bajo la excusa de que cualquier vista del trazado es propiedad del circuito.

En este contexto de incertidumbre, la ausencia de Williams generó preocupación. El equipo comunicó que no participará de estas pruebas privadas debido a problemas en el desarrollo de su monoplaza, lo que los deja en desventaja frente a escuderías como Audi, Cadillac y Mercedes, que ya sumaron sus primeros kilómetros.

image

Alpine confirmó que Colapinto continuará al mando del A526 durante toda la jornada del lunes. El objetivo del equipo francés es maximizar el rodaje antes de que la actividad se traslade a Sakhir para los test oficiales, donde finalmente se conocerá el potencial real de los nuevos motores.

