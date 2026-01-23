Fórmula 1: Mercado Libre rompió el silencio y explicó su ausencia en el Alpine de Franco Colapinto en el 2026

Sean Summers, CMO de Mercado Libre, destacó al respecto: “En Mercado Libre, nuestros acuerdos de sponsoreo acompañan proyectos que evolucionan en el tiempo. Si bien aún estamos en conversaciones y evaluando los detalles de un posible acuerdo con Alpine F1, mantenemos una relación sólida con Franco Colapinto, a quien venimos apoyando desde sus inicios en la categoría. Estamos orgullosos de su crecimiento y seguiremos acompañando su desarrollo deportivo".
Franco Colapinto contó con el apoyo de Mercado Libre cuando llego a la Fórmula 1 con Williams en la temporada 2024, y la compañía argentina lo acompañó también cuando comenzó su etapa con Alpine el año pasado.
Meses después, Mercado Libre realizó activaciones especiales con Williams en los Grandes Premios de México y Brasil, estando presente con su característico color amarillo en la parte trasera el monoplaza, algo que repitió en 2025 con Alpine, sumando en esa ocasión también el Gran Premio de Estados Unidos.
Además, Colapinto fue protagonista de varios comerciales de Mercado Libre desde su ingreso a la Fórmula 1, con producciones de gran escala que tuvieron una amplia repercusión.