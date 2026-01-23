Fórmula 1: Mercado Libre rompió el silencio y explicó su ausencia en el Alpine de Franco Colapinto en el 2026

FÓRMULA 1.Una de las situaciones que generó muchas preguntas entre los fanáticos fue la ausencia de Mercado Libre en Alpine.

FÓRMULA 1. Mercado Libre rompió el silencio y explicó su ausencia en Alpine para 2026

Uno de los mayores interrogantes que se despertó entre los fanáticos de Alpine y Franco Colapinto en los últimos días fue porqué Mercado Libre no aparece como sponsor de la escudería francesa para este 2026. En las últimas horas, desde MeLi, se encargaron de aclarar la situación.

Sean Summers, CMO de Mercado Libre, destacó al respecto: “En Mercado Libre, nuestros acuerdos de sponsoreo acompañan proyectos que evolucionan en el tiempo. Si bien aún estamos en conversaciones y evaluando los detalles de un posible acuerdo con Alpine F1, mantenemos una relación sólida con Franco Colapinto, a quien venimos apoyando desde sus inicios en la categoría. Estamos orgullosos de su crecimiento y seguiremos acompañando su desarrollo deportivo".

El nuevo monoplaza de Alpine para la Fórmula 1. Gentileza En los últimos días, Mercado Libre sumó a Gabriel Bortoleto como uno de los pilotos patrocinados para la nueva temporada de la Fórmula 1, con el objetivo de crecer dentro del mercado brasileño, de gran importancia para la empresa.

El vínculo de Franco Colapinto con Mercado Libre Franco Colapinto contó con el apoyo de Mercado Libre cuando llego a la Fórmula 1 con Williams en la temporada 2024, y la compañía argentina lo acompañó también cuando comenzó su etapa con Alpine el año pasado.

Meses después, Mercado Libre realizó activaciones especiales con Williams en los Grandes Premios de México y Brasil, estando presente con su característico color amarillo en la parte trasera el monoplaza, algo que repitió en 2025 con Alpine, sumando en esa ocasión también el Gran Premio de Estados Unidos.