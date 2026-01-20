20 de enero de 2026 - 19:47

Fórmula 1: Franco Colapinto y Pierre Gasly mostraron parte de la nueva indumentaria para este año

La presentación se hizo a través de las redes de la escudería de Fórmula 1 y son imágenes del piloto bonaerense y de Pierre Gasly

Fórmula 1. Los gemelos de Alpine muestran parte de las nuevas pilchas que tendrá el team para esta nueva temporada

Fórmula 1. Los "gemelos" de Alpine muestran parte de las nuevas pilchas que tendrá el team para esta nueva temporada

Foto:

Internet
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La cuenta regresiva ya está en marcha y la escudería Alpine empezó a mover sus piezas antes de poner el auto en pista. Franco Colapinto apareció con la indumentaria oficial 2026 y, con una simple publicación, volvió a dejar claro que su año será seguido con lupa por el público argentino en esta nueva temporada de la Fórmula 1 internacional.

Leé además

Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1, ya tiene su calendario de competencia para la tempoorada 2026. 

El team Alpine de Fórmula 1, presentará el A526 en un crucero en Barcelona con Colapinto como protagonista

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. El nuevo auto de Audi que competirá en esta temporada 2026

Audi presentó el nuevo R26 para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Por Gonzalo Tapia

¿Qué se viene para Franco Colapinto y Pierre Gasly?

La presentación se hizo a través de las redes de la escudería, con imágenes del piloto bonaerense y también de Pierre Gasly. No hubo grandes anuncios ni un mensaje rimbombante: fue una muestra directa de la “nueva piel” con la que Alpine se mostrará puertas afuera durante la temporada.

Pero en un deporte donde cada centímetro cuenta, un vacío también dice cosas. En la chomba difundida por el equipo no aparece el logo de Mercado Libre, una marca que había acompañado a Colapinto en el último tramo de su camino hacia la Fórmula 1 y que figuraba como sponsor en temporadas recientes.

El recorte llamó la atención porque, en el mundo de los equipos, el mapa de patrocinadores se lee como una radiografía interna. Quién sube, quién baja, quién cambia de lugar, quién desaparece. A veces es un simple ajuste comercial. Otras veces, una señal.

Para Franco, el 2026 es la palabra que pesa. Será su primer año arrancando desde el inicio como piloto titular, con la presión real de sostener rendimiento carrera tras carrera. No es solo el desafío deportivo: es el año donde se define cuánto lugar ocupará en el tablero grande.

En ese marco, una chomba puede parecer un detalle menor. Pero la Fórmula 1 vive también de símbolos. Y cuando falta un sponsor que el público ya asociaba al argentino, la lectura es inmediata: algo cambió, o está cambiando.

Colapinto lo sabe. Alpine también. Lo que sigue se verá donde importa: en la pista, cuando el ruido del marketing se apague y quede la verdad del cronómetro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Arvid Lindblad tuvo un problema con su Racing Bulls.

Primer susto del año en la Fórmula 1: el "nuevo Verstappen" chocó en su debut y terminó remolcado en Imola

Por Francisco Moreno
Furor en redes: el equipo de F1 que usó a la Sole Pastorutti para presentar su nuevo auto 2026

Del folklore al paddock: el inesperado video de Soledad Pastorutti que hizo ruido en la Fórmula 1

Por Francisco Moreno
Jack Doohan, piloto de Alpine.

Tras ser relegado por Franco Colapinto, Jack Doohan traza su ruta de regreso a la F1 2027:

Por Francisco Moreno
Mattia Colnaghi, el joven ítalo-argentino que será parte del equipo junior de Red Bull

Quién es Mattia Colnaghi, el argentino que la Fórmula 1 señala como talento del futuro

Por Nicolás Salas