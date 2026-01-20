Audi presentó el nuevo R26 para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Audi inició formalmente su etapa en la Fórmula 1 con la presentación del R26, el monoplaza con el que debutará en la temporada 2026, y confirmó a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto como sus pilotos para el estreno, que será oficialmente en Melbourne.

El lanzamiento se realizó en Berlín, en un gesto identitario que marcó el corte definitivo con la era Sauber y el comienzo de un proyecto propio dentro de la categoría.

El equipo alemán competirá con una decoración en tonos plateado, negro y rojo, colores que dominarán el diseño del R26.

El coche será mayoritariamente plateado, con la cubierta del motor en negro y detalles rojos en la zona inferior, además de una presencia destacada del patrocinador principal, Revolut.

La presentación se dio en el marco del evento de lanzamiento de la temporada 2026 de Audi, en Alemania, tras la adquisición total del histórico equipo suizo, un proceso que había sido anunciado en 2022.

Mattia Binotto, jefe del proyecto Audi F1 desde su incorporación en 2024, destacó el respaldo interno de la marca al evaluar los primeros pasos del equipo: “Hasta ahora todo ha sido fluido. Creo que se debe al compromiso de Audi”, señaló.

Y agregó: “Desde el día cero la marca estuvo totalmente comprometida con el proyecto, con el apoyo completo del consejo y los medios necesarios para ejecutar el plan”.

El debut de Audi se dará en un contexto de fuerte incertidumbre deportiva, ya que coincidirá con la entrada en vigencia de un nuevo reglamento técnico, considerado uno de los cambios más profundos en la historia de la Fórmula 1.

Los autos serán más pequeños y livianos, con una distribución casi equitativa entre la energía eléctrica y el motor de combustión interna.

James Key, director técnico del equipo, explicó que la prioridad inicial estará puesta en la fiabilidad y la recolección de datos: “Todos saldrán a pista de forma oficial la próxima semana”, indicó sobre el primer test de pretemporada en Barcelona, del 26 al 30 de enero.

“Para nosotros es un viaje de descubrimiento. Como nueva compañía de unidades de potencia, nos centraremos en acumular vueltas y obtener información real en pista”, expresó Key.

Tras Barcelona, la pretemporada continuará en Baréin con dos bloques de ensayos, antes del inicio del campeonato en Melbourne, del 6 al 8 de marzo.