Del folklore al paddock: el inesperado video de Soledad Pastorutti que hizo ruido en la Fórmula 1

Nadie lo vio venir. En un mundo donde la Fórmula1y el folklore parecen no tener puntos de contacto, el equipo Racing Bulls rompió internet con un guiño directo al público argentino. La protagonista no fue una piloto, sino la mismísima Soledad Pastorutti.
La escudería, que se prepara para un 2026 lleno de cambios, utilizó su cuenta oficial de X para compartir un video que ya es patrimonio cultural de las redes nacionales: la Sole dándole con todo al botón rojo en su rol de jurado en “La Voz”. El posteo desató una catarata de memes y comentarios.
La jugada de marketing no pudo ser mejor para captar la atención del público rioplatense. Al ver a la oriunda de Arequito en el feed de una de las máximas categorías del automovilismo, los fanáticos locales explotaron con frases como “Otra coronación de gloria” y “Argentina in da house”.
El recorte de la Sole es, de hecho, un fenómeno de visualizaciones a nivel mundial. Su forma particular de presionar el botón para elegir participantes se usa en mil contextos, pero verla asociada a los nuevos motores de Ford y Red Bull llevó la viralización a otro nivel: "Es el combo que no sabíamos que necesitábamos", bromearon los seguidores en X.
Lo que se viene para Racing Bulls en la Fórmula 1 2026
Más allá del humor, el equipo tiene un año clave por delante. Acaban de presentar sus nuevos diseños y la indumentaria que utilizarán sus pilotos en colaboración con Ford, marcando el inicio formal del proyecto junto a Red Bull Powertrains.
La acción real en pista comenzará muy pronto. Los pilotos Liam Lawson y el debutante Arvid Lindblad tienen previstos los primeros tests del 26 al 30 de enero en el circuito de Barcelona. Luego, la actividad se trasladará a Bahréin antes del inicio oficial del campeonato, programado para el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.
Mientras tanto, la escudería disfruta del "ruido" digital. Racing Bulls y Red Bull fueron los primeros en mostrar sus cartas para esta temporada y, gracias a un toque de folklore argentino, ya se ganaron el apoyo masivo de los usuarios locales.