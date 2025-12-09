Por culpa de un joven piloto: La firma secreta de Red Bull que le costó el puesto a Helmut Marko

Helmut Marko , el histórico asesor principal de Red Bull , dejó su cargo tras más de dos décadas, marcando oficialmente el fin de una era en la F1 . Aunque el austríaco de 82 años afirmó que el momento era el adecuado, especialmente tras la derrota en el campeonato mundial de 2025 , se confirmó la verdadera razón de su salida.

El detonante fue un explosivo escándalo corporativo: Marko realizó un fichaje secreto sin la aprobación de la cúpula directiva. Esta decisión unilateral, sumada a las disputas de poder internas y polémicas anteriores, obligó a Oliver Mintzlaff y otros ejecutivos a exigir la rescisión del contrato, sellando así la partida del hombre clave en la carrera de Max Verstappen .

El asesor austríaco, conocido por su carácter "implacable" y por haber detectado a más de cien talentos, incluyendo a Sebastian Vettel y Max Verstappen , fue el centro de una lucha de poder intensa dentro de Red Bull. Después de la muerte del fundador Dietrich Mateschitz en 2022 , las tensiones se incrementaron.

Marko fue señalado como uno de los impulsores de la salida de Christian Horner . Sin embargo, el propio Marko cometió un error costoso al intentar incorporar a Alex Dunne al programa de jóvenes pilotos de Red Bull.

El piloto irlandés de Fórmula 2 había rescindido su contrato con McLaren en octubre pasado. Marko, quien ya había mantenido conversaciones con él, lo describió como un piloto "agresivo, con un gran control del coche y rápido", un perfil que encajaba con el molde de Red Bull.

1121212 Laurent Mekies y Helmut Marko.

Pero el resto de la dirección no estaba de acuerdo. A pesar de que la cúpula, incluyendo al director Laurent Mekies y Oliver Mintzlaff, ya había descartado su incorporación, Marko firmó el acuerdo con Dunne de todos modos.

La reacción de la directiva fue inmediata y contundente: Red Bull tuvo que anular el contrato y pagar una indemnización de cientos de miles de dólares. Este incidente, junto con la polémica por acusaciones a Kimi Antonelli que generaron amenazas de muerte, fue la "gota que colmó el vaso" para la alta gerencia que buscaba un reinicio total.

De la academia McLaren a la crisis financiera: ¿Quién es Alex Dunne?

Alexander Dunne, un joven de 19 años, había impresionado en la Fórmula 2 como debutante. Dueño de una velocidad y agresividad característica, a menudo cometió errores propios de la edad que lo han perjudicado.

Dunne tuvo que dejar el programa de McLaren porque el equipo no podía ofrecerle perspectivas de un asiento en la F1 debido a la alineación a largo plazo de Norris y Piastri. Además, su familia ha "batallado" constantemente para conseguir el financiamiento necesario, ya que una temporada de F2 puede superar el millón de euros.

alexdunneracing_557414231_18477090277074665_4559718687637755306_n Alex Dunne, piloto de Fórmula 2.

El problema de Dunne es que necesitaba encontrar un equipo que cubriera la mayoría o todos los costos, y McLaren no ofrecía esa contribución total. Aunque la academia de Red Bull y Alpine son conocidas por cubrir una cantidad significativa de gastos, al ser rechazado por la cúpula de Red Bull, Dunne se quedó sin amigos en esa estructura ni en McLaren.

Actualmente, Dunne está en conversaciones con Alpine sobre un puesto en su programa de desarrollo de pilotos. Por el momento, el irlandés seguirá la próxima temporada en Rodin Motorsports.

En este contexto de reestructuración y dudas, Alex Dunne seguirá la próxima temporada en Rodin Motorsports, mientras busca hacerse un hueco en Alpine. El equipo francés ya confirmó a Franco Colapinto para 2026 junto a Pierre Gasly. Por lo que el europeo tendrá que competir por un rol futuro con otros pilotos de la academia de Alpine, como Paul Aron.

alexdunneracing_558860196_18477090343074665_3463994393666533856_n Alex Dunne, piloto de Fórmula 2.

De tener una temporada decente, Colapinto podría estar en la mira de Williams o migrar a otra categoría en 2027, lo que abriría una contienda directa por ese asiento con Dunne o Aron.

La limpieza total en Red Bull: Max Verstappen y el incierto 2026

La salida de Marko es parte de una "limpieza total" en Red Bull, que vio partir a figuras históricas como Christian Horner, Adrian Newey y Jonathan Wheatley. Oliver Mintzlaff, el director deportivo, lideró este reinicio corporativo, buscando integrar más la división de F1 en la estructura de Red Bull Sports.

helmut-marko-red-bull-racing

Con la marcha de Marko, que había sido fundamental para el éxito de Max Verstappen y era su mentor, se pone fin a la era dominante de los "dos toros líderes". El nuevo director, Laurent Mekies, es visto como un ingeniero "excelente" que inyecta "aire fresco" en el equipo, enfocándose en el rendimiento en pista.

Mirando hacia el futuro, Red Bull enfrentará su prueba de fuego en 2026 con nuevas regulaciones y el lanzamiento de su primer motor propio en colaboración con Ford. Si el paquete no es competitivo, el futuro de Max Verstappen es incierto. El contrato del neerlandés, que se extiende hasta 2028, incluye cláusulas de rendimiento que podrían influir en su permanencia, permitiéndole buscar el asiento más atractivo en 2027 si el equipo no tiene un rumbo ganador.