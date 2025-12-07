Impacto, vuelo y alivio: así fue el accidente que sacudió el inicio de temporada de la Formula E

El ePrix de São Paulo de la Fórmula E quedó envuelto en tensión y accidente , cuando, a pocas vueltas del cierre, Pepe Martí impactó contra los autos de Nico Müller y António Félix da Costa , un choque que elevó su monoplaza por encima de los rivales y lo hizo girar en el aire antes de caer con violencia.

La secuencia terminó con un incendio en la parte trasera del vehículo y la inmediata intervención de los oficiales de pista. Lo cierto es que el incidente ocurrió en un momento en el que la carrera se encontraba bajo Full Course Yellow . Los pilotos Müller y Da Costa frenaron para cumplir con el procedimiento mientras Martí no logró reducir la velocidad a tiempo . La consecuencia fue un golpe tan fuerte que derivó en bandera roja y en minutos de incertidumbre en el circuito del Sambódromo Anhembi.

A pesar de la espectacularidad del accidente, Martí salió por su propio pie , tomó un extintor y colaboró con los auxiliares, un gesto que sorprendió a quienes seguían de cerca la situación. La integridad del piloto no se vio comprometida, aunque su auto quedó completamente inutilizado.

En diálogo con la prensa, Martí asumió la responsabilidad del choque . Señaló que el procedimiento de neutralización le jugó una mala pasada y remarcó que la dinámica de la Fórmula E es distinta a la de otras categorías en las que compitió previamente. Además, el piloto afirmó que fue un error de cálculo en un contexto donde el circuito urbano no ofrece margen alguno.

El trazado paulista, con muros cercanos y zonas estrechas, fue un factor determinante en el desenlace. Martí sostuvo que en un circuito abierto la maniobra quizá habría sido salvable, pero en São Paulo no había escapatoria posible .

Los comisarios deportivos resolvieron que Martí deberá partir último en la próxima carrera, además de cargar cuatro puntos de penalización en su licencia. La sanción busca subrayar la gravedad de lo ocurrido y evitar que situaciones similares se repitan.

Recordemos que Marti pertenece a la academia de pilotos de Red Bull y llega procedente de la Fórmula 2, donde fue animador de esta categoría en un par de temporadas, pero al verse sin lugar en la F1, optó por seguir su carrera en la categoría eléctrica, que es totalmente diferente a la que acostumbraba.

pepemartiofficial_490415396_18308910043239783_2355952436500770307_n Pepe Martí, piloto español de Fórmula E.

En ese sentido, el accidente dejó en evidencia los desafíos de una categoría como la Fórmula E, donde la precisión y la respuesta inmediata son claves. La escena del auto volando y girando en el aire quedará como una de las imágenes más impactantes del arranque de temporada.