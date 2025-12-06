Fórmula 1: Max Verstappen hizo la pole y Franco Colapinto partirá desde el fondo en Abu Dhabi

Franco Colapinto cerró la clasificación en el último lugar y largará 20° este domingo , mientras que Max Verstappen consiguió la pole en Yas Marina en medio de una intensa pelea por el título con Lando Norris y Oscar Piastri.

Max Verstappen se quedó con la pole position en el Gran Premio de Abu Dhabi, cerrando una temporada 2025 de Fórmula 1 que promete un final de alto voltaje. El piloto de Red Bull demostró su superioridad en Yas Marina, registrando el mejor tiempo de la clasificación y quedando en el centro de la atención para la carrera que definirá al campeón.

Una clasificación al rojo vivo Lando Norris y Oscar Piastri completan los principales contendientes al título, con tiempos muy ajustados que anticipan una carrera llena de estrategia, velocidad y tensión hasta la última vuelta. La definición en Abu Dhabi no solo marcará al campeón de la temporada, sino que también pondrá fin a una era técnica, antes de la renovación de reglamentos que debutará en 2026.

A grandstand finish to qualifying!



What a performance from Max #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Ou2WLzlw0V — Formula 1 (@F1) December 6, 2025 image Los giros de Colapinto Franco Colapinto, por su parte, vivió un sábado más complicado. El piloto argentino no logró mejorar sus registros y cerrará la clasificación en el 20° puesto, largando desde el fondo de la grilla con su Alpine. A pesar de las dificultades, Colapinto buscará capitalizar cualquier oportunidad en un circuito exigente y estratégico, intentando cerrar su temporada mostrando progreso y aprendizaje.

Durante la sesión, Colapinto y su compañero Pierre Gasly intentaron mejorar sus registros, pero ambos vieron anulados sus mejores tiempos por exceder los límites de pista, un detalle que marcó la diferencia en la complicada clasificación.

Finalmente, Colapinto terminó 20°, por detrás de Gasly (19°), Nico Hülkenberg (18°), Alex Albon (17°) y Lewis Hamilton (16°), quienes también quedaron eliminados en la Q1. A pesar de mostrar señales de mejoría y registrar su vuelta más rápida de la temporada, el argentino no pudo capitalizar sus oportunidades en un trazado exigente como Yas Marina, donde la consistencia y el control del coche son determinantes.