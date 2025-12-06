F1: Max Verstappen sentenció la última clasificación y avisó: "Voy a intentar ganar esa carrera"

En un cierre de temporada digno de un guion de película, Max Verstappen se quedó con la pole del Gran Premio de Abu Dhabi y encendió aún más la batalla final por el título de la Fórmula 1 . El neerlandés dominó la clasificación con una vuelta magistral de 1:22.207, demostrando que, pese a llegar detrás en el campeonato, no piensa ceder nada en la carrera decisiva.

“Sabía que necesitábamos una vuelta perfecta y lo logramos. Voy a pelear hasta la última vuelta del domingo”, expresó la estrella de Red Bull tras bajarse del auto, consciente de que sólo un triunfo y un tropiezo de Lando Norris podrá darle su quinta corona.

La última qualy del año volvió a convertir a Yas Marina en un escenario eléctrico. McLaren, el equipo sensación de 2025, completó el top 3 con Lando Norris segundo (1:22.408) y Oscar Piastri tercero (1:22.437), aunque ninguno logró acercarse al ritmo arrollador de Verstappen, que les sacó más de dos décimas en una sesión que hasta ese momento venía marcada por diferencias mínimas.

La carrera de este domingo entregará 58 vueltas y un campeonato completamente abierto. Norris llega como líder con 408 puntos, seguido por Verstappen (396) y Piastri (392) . Los tres ganaron siete carreras este año, por lo que en caso de empate el reglamento define al campeón por cantidad de segundos puestos: allí el británico lleva una ventaja clave (8 contra 5 y 4).

En términos simples, Norris depende de sí mismo. Será campeón si termina por delante de Verstappen y Piastri, e incluso podría coronarse terminando 2° o 3° sin importar lo que hagan sus rivales.

image Max Verstappen @F1

Las combinaciones de la corona

Cómo sale campeón Lando Norris

Si queda por delante de Verstappen y Piastri, es campeón automáticamente.

También será campeón si termina 2° o 3°, sin importar lo demás.

Incluso podría festejar aunque quede entre 4° y 6°, siempre que Verstappen no avance más allá del 2°.

Si termina 7° a 10°, también puede ser campeón si Verstappen es 3° o peor y Piastri no gana.

Cómo sale campeón Max Verstappen

Debe ganar y esperar que Norris termine 5° o más atrás.

Puede ser campeón siendo 2°, si Norris queda 8° o peor y Piastri termina detrás del neerlandés.

También le sirve ser 3°, si Norris es 9° o peor y Piastri vuelve a quedar detrás.

Como sale campeón Oscar Piastri

Debe ganar y esperar que Norris sea 5° o peor.

O ser 2°, con Norris hasta 10° y Verstappen 4° o más atrás.

Un final que promete tensión, estrategia y recuerdos de 2021

Abu Dhabi vuelve a transformarse en el epicentro mundial del deporte motor, a cuatro años de aquella definición dramática de 2021 que marcó para siempre la relación entre Hamilton y Verstappen. Hoy, el neerlandés llega más curtido, más calculador y, sobre todo, con una clasificación impecable que lo dejó en el lugar donde mejor se mueve: al frente de todos en una carrera que necesita ganar.

Lando Norris, mientras tanto, afronta la chance más grande de su carrera deportiva. Piastri, silencioso pero letal, acecha desde atrás con la posibilidad matemática más remota, aunque no imposible.

Tres pilotos, una corona y una última noche bajo las luces de Yas Marina. La Fórmula 1 está lista para otro final inolvidable.