Con Diego Maradona presente como cábala, Gimnasia buscará pasar a la final

A dia de hoy es venerado como deidad en varios lugares, y su imagen atrae los buenos resultados. Por ello Gimnasia se apoya en la imagen del eterno diez, Diego Maradona, para levantar cabeza después de una gran crisis económica y deportiva, acompañada de inhibiciones impuestas por la FIFA.
El plantel dirigido por Fernando Zaniratto comenzó a sentir un cambio de energía desde el 2 de noviembre, cuando le ganó a River en condición de visitante. Esa noche se presentó con una camiseta blanca que lucía el escudo del club, las iniciales “DM” y la firma de Diego Maradona, un detalle que había sido preparado el 30 de octubre, en el cumpleaños del astro. Tras un primer triunfo ajustado por 1-0 en una noche intensa, con Nelson Insfrán como figura, el equipo comenzó a mostrar otra actitud en la cancha.
La "mano de D10S"
La racha positiva comenzó con esa atajada de Insfrán, que le permitió a Gimnasia ganar en el Monumental despues de 20 años. Luego llegó su visita a Vélez, donde profundizó el envión y se impuso 2-0 con goles de Marcelo Torres y Jeremías Merlo, esta vez vistiendo la camiseta alternativa. El impulso se mantuvo en Vicente López, donde derrotó 3-0 a Platense con la casaca titular, sin abandonar la cábala. Ese resultado le aseguró un lugar entre los ocho mejores de su zona y la clasificación a los playoffs.
Desde aquel traspié frente a Estudiantes en la fecha 14 hasta llegar a semifinales de la Liga Profesional, el Lobo transitó un camino similar al de un barco que, tras ser sacudido por la tormenta, corrigió el rumbo, fortaleció la tripulación y avanzó con fuerza y determinación hacia un nuevo puerto con un capitán que todos conocemos, Diego Armando Maradona.
Estudiantes ¿La próxima víctima de Diego Maradona?
Gimnasia llega a un momento que parece escrito por la historia. La cancha, la gente, el clima de clásico: todo parece cargarlo de una fuerza extra, una convicción que sólo los grandes eventos pueden generar. Y en el corazón del equipo, la figura de Diego Maradona sigue latiendo, inspirando cada movimiento.
Frente a Estudiantes, el último rival que aún no sintió la presencia del Diez, se define mucho más que un encuentro: está en juego un lugar en la final del Torneo Clausura. Cada segundo promete tensión, emoción y gloria, y Gimnasia sabe que esta es la chance de escribir un capítulo que nadie olvidará.