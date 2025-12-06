Con Diego Maradona presente como cábala, Gimnasia buscará pasar a la final

El Lobo está en las semifinales del clausura 2025 y se medirá ante Estudiantes con un detalle más que importante.

A dia de hoy es venerado como deidad en varios lugares, y su imagen atrae los buenos resultados. Por ello Gimnasia se apoya en la imagen del eterno diez, Diego Maradona, para levantar cabeza después de una gran crisis económica y deportiva, acompañada de inhibiciones impuestas por la FIFA.

El plantel dirigido por Fernando Zaniratto comenzó a sentir un cambio de energía desde el 2 de noviembre, cuando le ganó a River en condición de visitante. Esa noche se presentó con una camiseta blanca que lucía el escudo del club, las iniciales “DM” y la firma de Diego Maradona, un detalle que había sido preparado el 30 de octubre, en el cumpleaños del astro. Tras un primer triunfo ajustado por 1-0 en una noche intensa, con Nelson Insfrán como figura, el equipo comenzó a mostrar otra actitud en la cancha.

La "mano de D10S" image La estampa que ya es habitual en los partidos de Gimnasia. Gentileza La racha positiva comenzó con esa atajada de Insfrán, que le permitió a Gimnasia ganar en el Monumental despues de 20 años. Luego llegó su visita a Vélez, donde profundizó el envión y se impuso 2-0 con goles de Marcelo Torres y Jeremías Merlo, esta vez vistiendo la camiseta alternativa. El impulso se mantuvo en Vicente López, donde derrotó 3-0 a Platense con la casaca titular, sin abandonar la cábala. Ese resultado le aseguró un lugar entre los ocho mejores de su zona y la clasificación a los playoffs.

En Santa Fe, por los octavos de final, la mística del equipo volvió a brillar: Gimnasia superó 2-1 a Unión vistiendo la camiseta suplente azul, prenda que ya captaba todas las miradas, y dejó en evidencia el clima especial que rodea al plantel. La odisea continuó en cuartos en Barracas, con otra victoria como visitante que confirmó la estampa maradoniana.

Desde aquel traspié frente a Estudiantes en la fecha 14 hasta llegar a semifinales de la Liga Profesional, el Lobo transitó un camino similar al de un barco que, tras ser sacudido por la tormenta, corrigió el rumbo, fortaleció la tripulación y avanzó con fuerza y determinación hacia un nuevo puerto con un capitán que todos conocemos, Diego Armando Maradona.