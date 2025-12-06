"Es muy difícil así": Colapinto terminó último una clasificación que reflejó los problemas de Alpine

Entre vueltas anuladas y un auto sin ritmo, el piloto argentino no consiguió progresar y largará desde el fondo en la última carrera del año en e l Gran Premio de Abu Dhabi.

En la última clasificación del año, el piloto argentino volvió a lamentarse sobre el rendimiento de su auto. Más allá de ello no deja de ser optimista para la carrera de mañana.

La última clasificación del año, correspondiente al Gran Premio de Abu Dhabi, volvió a exponer las debilidades de Alpine en un 2025 para el olvido. El equipo francés nunca encontró ritmo en Yas Marina y terminó hundido en el fondo de la tabla: Pierre Gasly largará 19° y Franco Colapinto lo hará desde el último lugar, tras otra jornada marcada por la falta de grip y por vueltas anuladas por exceder los límites de pista.

El argentino, que había mostrado señales alentadoras en la FP1, volvió a sufrir con un auto impredecible. A sus dos primeras vueltas,las mejores del día, se las eliminaron por sobrepasar la línea blanca en la salida de la curva 1, un punto históricamente conflictivo del circuito. Su giro más competitivo fue un 1:23.890, insuficiente para escapar del fondo, y lejos de los tiempos de corte de la Q2.

image Más dudas que certezas para Alpine Tras la clasificación, Colapinto no ocultó su frustración. “No tenía grip atrás, otra vez. Estuve peleando con lo mismo todo el día”, reconoció. También se mostró sorprendido por la falta de evolución entre la FP1 y la clasificación: “Con menos nafta, la pista más fría y todo a favor, tendría que haber mejorado mucho más. No entiendo bien por qué no pude extraer más”.

Aun así, el piloto de Pilar evitó caer en el pesimismo: “No es como quería terminar, pero mañana hay que hacer una buena carrera”, sostuvo.

Franco Colapinto excedió los límites de la pista de nuevo y su vuelta fue anulada otra vez.



#AbuDhabiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/axq4KXRT5t — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025 Gasly y Franco, atrapados otra vez en el fondo Del lado de Gasly, la situación no fue mucho mejor: su mejor registro, un 1:23.468, apenas lo ubicó por delante de su compañero. Para Alpine, comprender la falta de rendimiento del A525 será una prioridad antes del receso, en un año en el que el auto mostró fragilidad, poca consistencia y continuas dificultades para mantenerse dentro del margen reglamentario.