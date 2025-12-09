Por qué Franco Colapinto se pierde las pruebas de Abu Dhabi: lo que evalúa Alpine y el reemplazo del argentino

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ya quedó atrás, pero la actividad en pista sigue en marcha. Este martes, los equipos volverán a rodar en el circuito de Abu Dhabi para una jornada de pruebas enfocada en los neumáticos que se utilizarán en 2026. Entre las ausencias más resonantes aparece la de Franco Colapinto , quien no participará del ensayo.

El premio récord de Norris, la copa que no podrá conservar y la decisión que perjudica a Verstappen

El equipo Alpine optó esta vez por priorizar la experiencia. Por ese motivo, quien sí subirá al “coche laboratorio” será Pierre Gasly . La escudería utilizará la jornada para evaluar la nueva gama de neumáticos Pirelli, que fueron rediseñados para la próxima era de la categoría: más pequeños, más estrechos y considerados clave para el rendimiento de 2026.

Colapinto, por lo tanto, no estará en los test de Abu Dhab i, una ausencia que se suma a otras figuras importantes del campeonato.

Además del argentino, la lista de pilotos que no girarán este martes incluye a Yuki Tsunoda , recientemente despedido del equipo Red Bull, a su excompañero Max Verstappen y a George Russell. Tanto la escudería del energizante como Mercedes decidieron ceder toda la actividad a sus jóvenes talentos: Isack Hadjar y Andrea Kimi Antonelli. Verstappen incluso celebró saltarse la prueba y aseguró que está “muy contento” con la decisión.

Aston Martin será otro de los equipos sin sus pilotos principales. Stoffel Vandoorne será el encargado de manejar el coche de pruebas, reemplazando a Fernando Alonso y Lance Stroll. En el caso del español, no resulta una sorpresa: llevaba semanas anticipando que no volvería a subirse al AMR25.

Los debutantes que tendrán actividad

Varios equipos elegirán repetir a los pilotos debutantes que ya utilizaron en la Práctica Libre 1. Uno de los casos más destacados es el de McLaren, que volverá a poner al mexicano Pato O’Ward al mando del auto campeón del mundo.

La fórmula de los jóvenes talentos también aportará nombres provenientes de la Fórmula 2. Dino Beganovic girará con Ferrari, Luke Browning lo hará con Williams y Jak Crawford participará con Aston Martin.

En Alpine, el elegido será Kush Maini, mientras que el equipo también volverá a ceder a Paul Aron a Sauber, tal como sucedió anteriormente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BWT Alpine Formula One Team (@alpinef1team)

Pilotos invitados y experiencia adicional

La lista se completa con figuras que aportan trayectoria en otras categorías. Frederik Vesti, piloto reserva de Mercedes y actualmente activo en IMSA con Cadillac, manejará la Flecha de Plata. En Haas, el japonés Ryo Hirakawa -referente de Toyota en el WEC y tester del equipo- tomará los mandos del VF-25.

Red Bull también sumará un nombre fuerte: Ayumu Iwasa, su joven piloto que acaba de coronarse campeón de la Super Formula japonesa, será el encargado de conducir el RB21.