7 de diciembre de 2025 - 21:06

Franco Colapinto cierra un año complejo y pone la mira en 2026: "Será una temporada mucho mejor"

El piloto argentino terminó una temporada de Fórmula 1 difícil en Abu Dhabi, pero ya trabaja mentalmente en el próximo campeonato, donde Alpine estrenará el A526 con motores Mercedes y más horas de desarrollo.

El piloto argentino se tomará un descanso y volverá a Europa dentro de 49 días para los ensayos privados de Alpine que serán a fines de enero de 2026.

El piloto argentino se tomará un descanso y volverá a Europa dentro de 49 días para los ensayos privados de Alpine que serán a fines de enero de 2026.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El Gran Premio de Abu Dhabi marcó el final de una temporada dura para Franco Colapinto, quien culminó último en Yas Marina y cerró un 2025 que lo dejó con sensaciones encontradas, pero con la convicción de que lo mejor está por venir.

Leé además

Boca Juniors - Racing Club, por la Liga Profesional

Con justicia, Racing Club eliminó a Boca Juniors y está en la final del Clausura

Por Redacción Deportes
Los ex campeones mundial, Jonathan Barros, Locomotora Castro y Juan Carlos Reveco, junto a Mauricio Moreno, propietario del flamante gimnasio de boxeo, que inauguró en Alvear.

Boxeo: El futuro del pugilismo del sur mendocino comienza en Impacto Box

Por Sergio Faria

Agotado por un año que lo obligó a sobreponerse a las limitaciones de un monoplaza poco competitivo, el argentino reconoció que el balance no fue el ideal. Sin embargo, se mostró firme en su optimismo: “No fue un año muy positivo, pero forma parte del proceso. Estoy seguro de que el próximo será mucho mejor”, dijo tras la carrera.

Un cierre difícil, pero con señales alentadoras

Desde su debut en la séptima fecha con Alpine, Colapinto convivió con un auto falto de ritmo, problemas de transmisión y reiteradas fallas en el motor Renault. Aun así, el pilarense logró destacarse en pequeños detalles, como volver a ser más rápido que su compañero Pierre Gasly en la vuelta ideal durante la carrera en Abu Dhabi.

Pese al contexto, valoró el trabajo del equipo: “Alpine nunca bajó los brazos y eso es clave para lo que viene”, destacó el bonaerense.

Franco Colapinto
Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto afronta la única práctica del Gran Premio de Qatar

Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto afronta la única práctica del Gran Premio de Qatar

Un regreso a casa antes del gran desafío

Colapinto volverá unos días a la Argentina para descansar, pero en enero ya estará de nuevo en Europa para iniciar su preparación. Lo esperan jornadas intensas en Enstone, entre entrenamientos en el simulador y la adaptación a la butaca del nuevo Alpine A526, que estrenará motores, transmisión y suspensión provenientes de Mercedes.

La escudería francesa, última en el campeonato de Constructores, contará además con más horas de túnel de viento, un recurso clave para intentar un salto competitivo.

2026: el gran punto de inflexión

image
Franco Colapinto.

Franco Colapinto.

El próximo año traerá una Fórmula 1 renovada, autos y neumáticos más pequeños, reducción aerodinámica, alerones delanteros móviles, combustibles sintéticos y motores con la misma potencia híbrida. Un escenario completamente nuevo que puede favorecer a equipos en reconstrucción como Alpine.

En lo técnico y en lo humano, el equipo deposita confianza en su dupla: Gasly aportará experiencia, mientras que Colapinto ya demostró capacidad para minimizar daños en condiciones adversas y acercarse al rendimiento del francés.

Los tests que abrirán una nueva era

La cuenta regresiva ya comenzó y Colapinto volverá a subirse a un F1 dentro de 49 días, cuando se presenten por primera vez los autos con el nuevo reglamento. Los ensayos privados se desarrollarán del 26 al 30 de enero en Barcelona, y luego llegarán las pruebas oficiales en Bahréin, del 11 al 13 y del 16 al 18 de febrero.

La esperanza del argentino es clara, transformar un año de aprendizaje forzado en un 2026 donde, por fin, pueda mostrar su verdadero potencial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Profe Segura volverá a combatir después de 14 meses. Su última presentación fue en octubre del año pasado en el mismo escenario. 

El Polideportivo La Colonia será escenario de una velada de boxeo de alto voltaje

Por Sergio Faria
Pierre Gasly, Flavio Briatore y Franco Colapinto sueñan con un 2026 plagado de éxitos.

El tajante mensaje de Pierre Gasly tras su mal año en Alpine junto a Colapinto: "No lo quiero ver nunca más"

Por Cristian Reta
Fórmula 1. Lando Norris, piloto de McLaren

Lando Norris terminó tercero el GP de Abu Dhabi y se coronó campeón del mundo

Por Nicolás Salas
En la última clasificación del año, el piloto argentino volvió a lamentarse sobre el rendimiento de su auto. Más allá de ello no deja de ser optimista para la carrera de mañana. 

"Es muy difícil así": Colapinto terminó último una clasificación que reflejó los problemas de Alpine

Por Sergio Faria