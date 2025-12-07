Franco Colapinto cierra un año complejo y pone la mira en 2026: "Será una temporada mucho mejor"

El Gran Premio de Abu Dhabi marcó el final de una temporada dura para Franco Colapinto , quien culminó último en Yas Marina y cerró un 2025 que lo dejó con sensaciones encontradas, pero con la convicción de que lo mejor está por venir.

Agotado por un año que lo obligó a sobreponerse a las limitaciones de un monoplaza poco competitivo, el argentino reconoció que el balance no fue el ideal. Sin embargo, se mostró firme en su optimismo: “No fue un año muy positivo, pero forma parte del proceso. Estoy seguro de que el próximo será mucho mejor”, dijo tras la carrera.

Desde su debut en la séptima fecha con Alpine , Colapinto convivió con un auto falto de ritmo , problemas de transmisión y reiteradas fallas en el motor Renault. Aun así, el pilarense logró destacarse en pequeños detalles, como volver a ser más rápido que su compañero Pierre Gasly en la vuelta ideal durante la carrera en Abu Dhabi .

Pese al contexto, valoró el trabajo del equipo: “ Alpine nunca bajó los brazos y eso es clave para lo que viene”, destacó el bonaerense.

Colapinto volverá unos días a la Argentina para descansar, pero en enero ya estará de nuevo en Europ a para iniciar su preparación. Lo esperan jornadas intensas en Enstone, entre entrenamientos en el simulador y la adaptación a la butaca del nuevo Alpine A526, que estrenará motores, transmisión y suspensión provenientes de Mercedes .

La escudería francesa, última en el campeonato de Constructores, contará además con más horas de túnel de viento, un recurso clave para intentar un salto competitivo.

2026: el gran punto de inflexión

image Franco Colapinto. @ColapintoFiles

El próximo año traerá una Fórmula 1 renovada, autos y neumáticos más pequeños, reducción aerodinámica, alerones delanteros móviles, combustibles sintéticos y motores con la misma potencia híbrida. Un escenario completamente nuevo que puede favorecer a equipos en reconstrucción como Alpine.

En lo técnico y en lo humano, el equipo deposita confianza en su dupla: Gasly aportará experiencia, mientras que Colapinto ya demostró capacidad para minimizar daños en condiciones adversas y acercarse al rendimiento del francés.

Los tests que abrirán una nueva era

La cuenta regresiva ya comenzó y Colapinto volverá a subirse a un F1 dentro de 49 días, cuando se presenten por primera vez los autos con el nuevo reglamento. Los ensayos privados se desarrollarán del 26 al 30 de enero en Barcelona, y luego llegarán las pruebas oficiales en Bahréin, del 11 al 13 y del 16 al 18 de febrero.

La esperanza del argentino es clara, transformar un año de aprendizaje forzado en un 2026 donde, por fin, pueda mostrar su verdadero potencial.