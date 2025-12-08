El récord secreto de Colapinto en F1 que nadie vio: Solo lo comparte con la estrella de Mercedes

La temporada 2025 de la Fórmula 1 l legó a su fin en Abu Dhabi, coronando a Lando Norris como el nuevo campeón de la Máxima. Aunque el calendario se cerró con festejos en McLaren, para el argentino Franco Colapinto , piloto de Alpine , la campaña fue una prueba de fuego.

El oriundo de Pilar se sumó a la parrilla desde la séptima prueba, pero tuvo que lidiar con un A525 con bajo rendimiento . El balance del año fue "no muy positivo" para Colapinto, quien tuvo problemas en boxes y no pudo sumar puntos, alcanzando su mejor ubicación en el puesto 11 en el trazado de Zandvoort, Países Bajos. De hecho, llegó a la meta en el último puesto de la grilla en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Pese a este escenario complicado y la frustración evidente, el argentino demostró una cualidad fundamental para la élite: la máxima consistencia . Dentro de las estadísticas más duras de la F1, Colapinto consiguió un hito que, inesperadamente, solo comparte con uno de los pilotos más rápidos y consistentes del paddock.

El imponente logro de Franco Colapinto es la fiabilidad absoluta: fue, junto al británico George Russell de Mercedes , el único piloto en completar todas las carreras que largó en la F1 2025. Este dato subraya que Colapinto registró cero DNF (Did Not Finish), la sigla que se le adjudica a aquellos corredores que no logran terminar la carrera.

Russell consiguió esta proeza a lo largo de las 24 jornadas del campeonato, sumando además dos victorias y nueve podios. En el caso del argentino, terminó los 17 Grandes Premios que corrió como titular de Alpine. Es un dato positivo que marca una gran durabilidad para pensar en el futuro.

¿Qué pasó con Silverstone e Interlagos? El detalle del récord

Para que la marca de "cero DNF" sea oficial, se deben considerar solo las carreras principales que el piloto inició. Esto ayuda a entender por qué dos incidentes notables del argentino no afectaron su récord:

El primer asterisco del año ocurrió en el Gran Premio de Gran Bretaña (Silverstone). Colapinto no pudo siquiera largar por un problema mecánico en su monoplaza. En estos casos, la estadística marca DNS (Did Not Start), por lo que oficialmente no se contabiliza como una no finalización de carrera.

El segundo incidente fue su despiste durante la Sprint en Interlagos. Dado que las carreras Sprint no se califican como carrera principal en este ranking, su accidente en el mítico circuito paulista tampoco se contabiliza como un DNF. Esto reafirma la solidez del piloto argentino en las pruebas de larga duración.

¿Qué le espera a Franco Colapinto en 2026?

Si bien la temporada 2025 no fue positiva en términos de puntos para el equipo Alpine, el récord de fiabilidad que Colapinto solo comparte con George Russell es una excelente carta de presentación.

Pese a correr con un coche con poco ritmo, esta constancia demuestra esfuerzo y consistencia. Ahora, el foco está puesto en el 2026, un año que el piloto espera sea "mucho mejor" y donde Alpine buscará ser inmensamente más productivo gracias al cambio de reglamento y al cambio de motores Renault a Mercedes.