Chau DRS, Renault y Sauber de la Fórmula 1: todo lo que no volveremos a ver en 2026

El cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 se produjo en el GP de Abu Dhabi, escenario de múltiples despedidas que marcaron el final de una era tanto en lo deportivo como en lo técnico. La carrera de Yas Marina funcionó como una hoja que termina de escribirse y que, a la vez, anticipa transformaciones profundas para 2026.

Una de las despedidas más significativas fue la de Renault como fabricante de motores . Recordemos que Alpine continuará en la parrilla en 2026, pero lo hará como equipo cliente de Mercedes. Así, Renault finalizó un programa de propulsores que comenzó en 1977.

La marca francesa acumuló décadas de protagonismo, con títulos obtenidos no solo con su propio equipo sino también con escuderías como Williams, Benetton y Red Bull Racing. En números, esta marca logró 11 Mundiales de Pilotos, 12 Mundiales de Constructores, disputó 771 carreras, obtuvo 169 victorias, 213 poles, 177 vueltas rápidas y 465 podios.

El cierre se produjo además en un año difícil, ya que Alpine cerró en la décima posición del campeonato.

Otro adiós relevante fue el del nombre Sauber en la Fórmula 1. El equipo de Hinwil compitió por última vez bajo esa denominación, ya que desde 2026 será la estructura oficial de Audi. La trayectoria de Sauber abarca treinta y dos años y más de seiscientos grandes premios desde su debut en 1993 con JJ Lehto y Karl Wendlinger.

Durante ese período, treinta y tres pilotos sumaron mil ochenta y seis puntos, con veintiocho podios y una victoria en Canadá 2008 con Robert Kubica. Su historia atravesó distintas etapas como equipo oficial de Mercedes Benz, BMW y ahora Audi.

Red Bull, entre despedidas y un viejo anhelo

En lo deportivo, Abu Dhabi también significó la última carrera de Yuki Tsunoda, al menos por ahora. El piloto japonés dejará su asiento en 2026 a Isack Hadjar y pasará a desempeñarse como reserva dentro del programa de Red Bull.

Por otro lado, también se consolida la separación definitiva entre Red Bull y Honda. Su sociedad comenzó en 2019 y otorgó setenta triunfos, casi la mitad de las ciento cuarenta y tres victorias totales de Honda en la Fórmula 1. Desde 2026, Red Bull utilizará motores propios en alianza con Ford, mientras que Honda suministrará en exclusiva a Aston Martin.

La última función de una polémica generación y lo que vendrá en la F1

El gran premio también marcó la última maniobra de adelantamiento con el sistema DRS. Desde 2011, la herramienta fue una presencia constante y polémica dentro de la categoría. A partir de 2026 será reemplazada por un modo override que liberará más energía para un auto que se encuentre detrás de otro, una innovación cuyo impacto todavía genera interrogantes entre pilotos y aficionados.

Abu Dhabi 2025 representó el final de la actual generación de autos introducida en 2022. Los pilotos se quejaron durante años de la rigidez de estos monoplazas y de fenómenos como el porpoising, además de una progresiva pérdida de calidad en las carreras durante el cierre del ciclo. El fin de esta etapa técnica incluye también la despedida del MGU H, ya que el nuevo reglamento impulsará un aumento sustancial en la potencia eléctrica.

El cierre del año fue además el último gran premio con veinte autos, ya que en 2026 la categoría sumará un undécimo equipo con el ingreso de Cadillac, lo que permitirá el regreso de Valtteri Bottas y Sergio Pérez a la parrilla.

El Gran Premio de Abu Dhabi dejó así una colección de despedidas que reconfiguran el mapa de la Fórmula 1 de cara a un 2026 que promete cambios profundos en la competencia, la técnica y la identidad de la categoría.