Alpine ganó el título más vergonzoso de la F1: la cifra millonaria que posicionó a Colapinto en el top 10

La Fórmula 1 es un deporte de élite que celebró en 2025 la coronación de Lando Norris como campeón de pilotos y a McLaren como la mejor escudería. Sin embargo, el automovilismo tiene su lado oscuro, representado por el "campeonato de destructores". Este ranking extraoficial contabiliza, en dólares, los daños generados por los pilotos a sus monoplazas.

Mientras la máxima categoría busca la gloria, existe una estadística paralela que nadie quiere liderar. Este listado revela qué pilotos y escuderías se vieron forzados a desembolsar grandes sumas de dinero para reparar los coches de carrera dañados a lo largo del año.

El dato curioso es que el equipo que terminó último en el campeonato de constructores de la F1 se llevó el título menos deseado: el de "destructor".

La escudería Alpine resultó líder del "Campeonato de Destructores 2025" , lo que genera un duro contraste con el último puesto que obtuvieron en la clasificación de constructores. El equipo francés se vio obligado a gastar US$5.348.000 en la reparación de sus vehículos durante la temporada. Esta suma incluye los daños provocados por la participación de tres pilotos en total: Franco Colapinto, Pierre Gasly y Jack Doohan.

La relevancia de este campeonato crece exponencialmente debido al sistema de límite presupuestario impuesto en 2021 en la F1, que fija un tope de 135 millones de dólares anuales. Gastar millones en reparaciones afecta directamente la capacidad del equipo para invertir en mejoras futuras del monoplaza. A pesar de los altos costos de Alpine, McLaren, la escudería campeona de constructores, quedó apenas por debajo en este ranking, con US$5.710.000.

Jack Doohan, la costosa herencia en Alpine

El gasto abultado de Alpine tiene como principales responsables a los dos pilotos que ocuparon el segundo asiento durante la temporada. El australiano Jack Doohan generó US$2.144.000 en tan solo seis carreras. De hecho, terminó en el séptimo puesto general del ranking de "destructores". Su accidente más grave fue en el GP de Japón, al intentar una curva sin cerrar el DRS, un error que le costó al equipo aproximadamente 1.342.000 dólares.

Franco Colapinto, quien reemplazó a Doohan, también contribuyó a la cifra, acumulando US$1.877.000 en daños. El piloto de Pilar finalizó en el noveno puesto del ranking general de pilotos. Recordemos que Colapinto protagonizó su incidente más significativo durante la Sprint del Gran Premio de Brasil, cuando chocó contra los muros luego de despistarse en la sexta vuelta en Interlagos.

Quién es el piloto más caro de la F1

A nivel individual, el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) se quedó con el título de "destructor" del año. Su costo total en daños fue de US$3.976.000. El segundo lugar es del japonés Yuki Tsunoda (ex-Red Bull) fue el segundo piloto más costoso, con un gasto total de US$3.497.000.

Por su parte, Lando Norris, campeón de pilotos de la Fórmula 1 2025, completó el podio, acumulando US$2.899.000 en roturas de su McLaren. En el lado opuesto del listado, el piloto neerlandés Max Verstappen fue el que menos daños causó a su monoplaza de Red Bull, generando un gasto de apenas US$450.000 para su equipo.

Este ranking de gastos es crucial en la F1 debido a que las reparaciones y mejoras compiten dentro del límite presupuestario, obligando a los equipos a ser extremadamente cuidadosos con cada pieza.

El ranking de "Destructores" de la F1

Gabriel Bortoleto (3.970.000) Yuki Tsunoda (3.497.000) Lando Norris (2.899.000) Lance Stroll (2.678.000) Charles Leclerc (2.204.000) Oscar Piastri (2.172.000) Jack Doohan (2.144.000) Isak Hadjar (1.971.000) Franco Colapinto (1.877.000) Liam Lawson (1.747.000) Oliver Bearman (1.707.000) Lewis Hamilton (1.650.000) Carlos Sainz (1.532.000) Pierre Gasly (1.327.000) Alex Albon (1.230.000) Nico Hülkenberg (1.039.000) Fernando Alonso (927.000) Kimi Antonelli (910.000) Esteban Ocon (692.000) George Russell (475.000) Max Verstappen (450.000)

El ranking de las escuderías más destructoras de la F1