20 de enero de 2026 - 14:42

Primer susto del año en la Fórmula 1: el "nuevo Verstappen" chocó en su debut y terminó remolcado en Imola

F1. El joven Arvid Lindblad, señalado como el heredero de Verstappen, protagonizó el primer despiste del año en Imola. Su auto tuvo que ser remolcado al garaje.

Arvid Lindblad tuvo un problema con su Racing Bulls.

Foto:

Por Francisco Moreno

El mundo de la Fórmula 1 todavía no termina de acomodarse al calendario 2026 y ya tiene su primer gran susto. Arvid Lindblad, el único novato de la parrilla, fue noticia este martes tras protagonizar el primer accidente de la temporada durante una jornada de pruebas privadas en el circuito de Imola.

El joven piloto de 18 años, que integra el programa de talentos de Red Bull, se encontraba realizando un shakedown con el monoplaza VCARB03 de la escudería Racing Bulls. Sin embargo, lo que debía ser una sesión de rutina para verificar fallos mecánicos terminó con el vehículo atrapado en la grava.

El "nuevo Verstappen" y un trompo que encendió las alarmas

El incidente ocurrió en la variante Villeneuve, un sector del trazado italiano que no perdona errores. Según los reportes que se filtraron a pesar del hermetismo de las pruebas, el piloto británico hizo un trompo que lo dejó fuera de combate momentáneamente y obligó a la intervención de la asistencia técnica.

La situación forzó a los comisarios de pista a utilizar una grúa para remolcar el VCARB03 de regreso a los garajes de Racing Bulls. Aunque todavía no se confirmó si el despiste fue producto de un error humano o de un problema técnico del auto, el impacto de las noticias filtradas generó revuelo inmediato en el ambiente del motor.

La presión sobre Lindblad no es un dato menor. Con apenas 18 años, carga sobre sus hombros con la etiqueta de ser el posible sucesor de Max Verstappen dentro de la estructura de Red Bull. Este debut accidentado, aunque sea en una prueba privada, lo pone bajo la lupa.

Arvid Lindblad, la gran promesa de Red Bull
Arvid Lindblad, la joya de 17 años que tiene Red Bull

Tras el incidente, los mecánicos de Racing Bulls trabajaron a contrarreloj para chequear la integridad del chasis y los componentes técnicos del monoplaza. Por suerte para el equipo, Lindblad pudo volver a la pista horas más tarde para completar el programa de trabajo que tenían pactado para la jornada del martes.

