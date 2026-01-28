Colapinto vuela en Barcelona: segundo mejor tiempo y una señal de alerta para la Fórmula 1 en 2026

Franco Colapinto cerró su participación en los tests matutinos de Barcelona con el segundo mejor tiempo, ubicándose solo por detrás de George Russell . El piloto argentino completó 56 vueltas sin fallas técnicas, superando el registro del campeón Lando Norris y consolidando a Alpine como la posible sorpresa para la temporada 2026 de Fórmula 1 .

En lo que representó su segundo contacto con el modelo A526 de Alpine , Franco Colapinto mostró un ritmo muy sólido desde el inicio de la sesión matinal en el Circuito de Barcelona-Catalunya. Con una marca de 1:19.150 , el piloto de 22 años solo fue aventajado por George Russell (Mercedes), quien le arrebató el primer lugar sobre el final de los ensayos privados.

Lo más destacado de la jornada fue la diferencia de medio segundo que Colapinto logró imponer sobre Lando Norris. Mientras el argentino giró en 56 oportunidades, el piloto de McLaren completó 33 vueltas, quedando relegado al tercer puesto de la clasificación matutina. Este desempeño refuerza las versiones de medios europeos que posicionan a Alpine como la revelación tecnológica para el cambio reglamentario que se avecina.

La sesión no estuvo exenta de complicaciones externas, ya que se produjeron dos banderas rojas provocadas por problemas de fiabilidad en los equipos Audi y Haas . Sin embargo, el monoplaza de Colapinto no sufrió inconvenientes técnicos, permitiéndole acumular kilómetros vitales para el desarrollo del vehículo.

El desafío para Colapinto en esta pretemporada va más allá de la velocidad pura. El nuevo reglamento de la Fórmula 1 introduce monoplazas muy diferentes , lo que obliga a los pilotos a una reconfiguración total de su estilo de manejo. Según explicó el propio bonaerense, los cambios más significativos residen en la gestión de la energía y en el uso de neumáticos más finos y pequeños.

“Hay muchas cosas por aprender y entender, y tratar de encontrar mi camino”, aseguró Colapinto tras completar sus giros. Para el equipo francés, estos ensayos son fundamentales tras haberse ausentado de la pista el pasado martes, retomando la acción hoy para maximizar el tiempo de desarrollo en pista.

El futuro inmediato: el turno de Pierre Gasly

Con las 56 vueltas dadas hoy, Franco Colapinto dio por terminada su participación en estos tests de Barcelona, completando tres de las seis sesiones que el equipo Alpine tiene disponibles en este circuito. El balance es sumamente positivo para el argentino, quien logró mejorar sus tiempos y dejar sensaciones de competitividad frente a pilotos de primer nivel como Nico Hülkenberg y Oliver Bearman.

A partir de la tarde, la responsabilidad de continuar con el desarrollo del A526 recae sobre Pierre Gasly. El piloto francés tomará el relevo para las tres sesiones restantes, luego de un primer contacto con el coche la semana pasada durante un shakedown en Silverstone.

Mejores tiempos del primer turno del miércoles

Russell 1:17.580 Colapinto 1:19.150 Norris 1:19.672 Lindblad 1:20.714 Bearman 1:20.840 Hulkenberg ---

