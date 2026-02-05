Fórmula 1 2026: cuánto cobrará Franco Colapinto en su primera temporada completa con Alpine

La Fórmula 1 de 2026 ya empezó a jugarse en los escritorios con cifras que marean. Con Franco Colapinto confirmado en Alpine para su primera temporada completa, la filtración de los salarios base revela una grieta económica impactante. El piloto argentino deberá demostrar su talento en una categoría donde los billetes marcan jerarquías brutales.

La historia oculta del número 43 de Franco Colapinto y la emoción de su padre

Colapinto pasó de los tests de Fórmula 1 a divertirse en un circuito de nieve en Andorra

El campeonato mundial de Fórmula 1 mantiene su estatus como uno de los deportes con mayor movimiento económico en el planeta. Sin embargo, los contratos para la temporada 2026 reflejan una realidad cruda: la experiencia y los títulos se pagan con fortunas inalcanzables para los recién llegados.

Según datos publicados por el medio especializado RacingNews365 , los salarios fijos confirman una brecha de hasta setenta veces entre el piloto mejor pago y los debutantes de la elite. Esta diferencia marca el terreno para lo que será una de las temporadas más competitivas de los últimos años.

En la base de esta escala salarial aparece el argentino Franco Colapinto, junto al joven Arvid Lindblad de Racing Bulls . Ambos percibirán contratos que oscilan entre los 500.000 y el millón de dólares por temporada. Para el argentina esta será su primera incursión desde el inicio de un campeonato tras haber reemplazado a Jack Doohan en Alpine el año pasado.

Aunque estas cifras superan con amplitud el promedio de cualquier joven profesional en otras disciplinas, en el ecosistema de la F1 representan apenas el escalón de entrada. Por encima de ellos, pilotos asentados como Liam Lawson y Oliver Bearman ya marcan un estándar mínimo de un millón de dólares anuales.

El lugar de Colapinto y la "puerta de entrada" a la F1

La situación de Colapinto en Alpine es estratégica. Aunque su sueldo fijo es de los más bajos, estas cifras no incluyen las bonificaciones por resultados ni los patrocinios personales, rubros que suelen multiplicar los ingresos de los protagonistas. El piloto argentino llega a la escudería tras su paso por Williams y busca consolidarse en un mercado que hoy premia la experiencia.

En la zona media de la tabla salarial, las promesas y veteranos muestran números más robustos. Kimi Antonelli en Mercedes y Gabriel Bortoleto en Audi percibirán 2 millones de dólares. En tanto, pilotos con mayor trayectoria como Nico Hülkenberg y Esteban Ocon aseguraron acuerdos por 7 millones de dólares anuales.

Los sueldos de las estrellas de la Fórmula 1

El salto cuantitativo real ocurre en la cima de la pirámide. Max Verstappen conserva el título del mejor pagado con un salario base de 70 millones de dólares, una cifra que podría superar los 100 millones sumando premios y sponsors. Lewis Hamilton, en su etapa con Ferrari, le sigue de cerca con 60 millones.

Diseño sin título - 2025-12-01T125848.154 Max Verstappen, el piloto mejor pago de la Fórmula 1.

Así quedó conformada la escala salarial principal para 2026:

Max Verstappen (Red Bull Racing): 70 millones de dólares Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares George Russell (Mercedes): 34 millones de dólares Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares Lando Norris (McLaren): 30 millones de dólares Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares Oscar Piastri (McLaren): 13 millones de dólares Carlos Sainz (Williams): 13 millones de dólares Alex Albon (Williams): 12 millones de dólares Pierre Gasly (Alpine): 12 millones de dólares Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones de dólares Checo Pérez (Cadillac): 8 millones de dólares Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones de dólares Esteban Ocon (Haas): 7 millones de dólares Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones de dólares Isack Hadjar (Red Bull Racing): 5 millones de dólares Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones de dólares Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón de dólares Oliver Bearman (Haas): 1 millón de dólares Franco Colapinto (Alpine): entre 500.000 y 1 millón de dólares Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500.000 y 1 millón de dólares

Lando Norris, el actual campeón del mundo, tiene garantizados 30 millones, mientras que referentes como Fernando Alonso percibirán 20 millones en lo que podría ser una de sus últimas campañas. Para Colapinto, el desafío en 2026 será deportivo, pero con la mirada puesta en escalar en este ranking millonario.