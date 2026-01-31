31 de enero de 2026 - 21:48

Colapinto pasó de los tests de Fórmula 1 a divertirse en un circuito de nieve en Andorra

El argentino cerró su actividad con Alpine en Barcelona y se permitió una jornada de diversión extrema antes de seguir con la pretemporada: ¡Qué lindo estoooooo!!!!”, escribió Franco Colapinto en una historia de Instagram

Después de completar su trabajo con los primeros ensayos de pretemporada en la F1 con Alpine, Colapinto aceptó un desafío extremo en la nieve.

Luego de completar su trabajo en los ensayos privados de pretemporada de la Fórmula 1 con Alpine en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Franco Colapinto vivió una experiencia muy distinta al habitual rigor del paddock: manejó un vehículo sobre un trazado completamente cubierto de nieve en Andorra.

El argentino estuvo acompañado por sus representantes, Jamie Campell Walter y María Catarineu, y giró en el Circuit Andorra Pas de la Casa, un escenario poco convencional que contrastó con los días intensos de pruebas técnicas del monoplaza de la escudería francesa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Colapinto_news/status/2017744443739136481&partner=&hide_thread=false

El momento que compartió en redes

Colapinto reflejó su entusiasmo a través de sus redes sociales. “No me divertí tanto nunca. Qué lindo estoooooo!!!!”, escribió en una historia de Instagram junto a un video en el que se lo ve manejando sobre la nieve, con Campell Walter como copiloto.

El propio representante británico, quien dirige la agencia Bullet Sports Management junto a su esposa Catarineu, replicó imágenes del piloto girando en el circuito y agregó: “Es tiempo de algo de diversión”. Más tarde, publicó otro video en el que se observa al joven de 22 años lanzándose de espaldas sobre la nieve, generando risas entre los presentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/2017740787086221345&partner=&hide_thread=false

Los números de Colapinto en Barcelona

La experiencia en Andorra llegó como cierre de una semana clave para Colapinto, quien participó de sus primeros test de pretemporada en la Fórmula 1. En el Circuit de Catalunya, el pilarense completó 60 vueltas el lunes (279 kilómetros) y otras 58 el miércoles por la mañana (570 kilómetros) al mando del nuevo Alpine.

En total, el argentino acumuló 118 giros y marcó un mejor tiempo de 1:19.150, en un contexto donde el objetivo principal fue evaluar la fiabilidad del auto y adaptarse al nuevo reglamento técnico, más que la búsqueda de tiempos rápidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/2017606721271668951&partner=&hide_thread=false

El trabajo del equipo Alpine

Pierre Gasly también tuvo su primera experiencia oficial con el A526 en Montmeló, luego de una sesión privada en Silverstone. El francés giró 63 vueltas durante el segundo turno del miércoles y fue quien comandó al equipo el viernes, jornada en la que completó 164 giros.

Alpine cerró los tres días de actividad con un total de 349 vueltas acumuladas, equivalentes a 1.625 kilómetros recorridos, en una etapa fundamental para recopilar datos de cara a la temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Colapinto_news/status/2017606494313710029&partner=&hide_thread=false

Las sensaciones del nuevo monoplaza

En diálogo con Sky Sports, Colapinto explicó que la etapa de pruebas fue clave para todo el equipo: “Es una era completamente nueva de coches y las novedades son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse. No solo para nosotros, los pilotos, sino también para los ingenieros y los mecánicos”.

Sobre el comportamiento del auto, detalló: “Hay bastante potencia al salir de las curvas y eso es genial. Es una sensación agradable. Pero con menos carga aerodinámica es más difícil acelerar y hay mucho derrape. No es lo mejor para los neumáticos, pero sí divertido para nosotros”.

En la misma línea, el director general de Alpine, Steve Nielsen, destacó que los nuevos vehículos “tienen velocidades en línea recta mucho más altas y menos carga aerodinámica en las curvas” respecto a generaciones anteriores.

Lo que viene en el calendario

La próxima tanda de ensayos de pretemporada se desarrollará del 11 al 13 de febrero en el circuito de Bahréin. Luego, habrá una tercera sesión entre el 18 y el 20 del mismo mes, también en Medio Oriente. El inicio oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1 está programado para el fin de semana del 6 al 8 de marzo, con el Gran Premio de Australia.

