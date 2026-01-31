31 de enero de 2026 - 20:38

Liga Profesional: San Lorenzo pegó primero en la tercera fecha del Torneo Apertura

El Ciclón abrió la jornada sabatina con una victoria por la mínima frente a Central Córdoba y ya piensa en el clásico ante Huracán. Con este triunfo el equipo de Boedo se metió entre lo primeros de la zona.

Alexis Cuello sigue siendo la figura en el Ciclón, en esta oportunidad brindó una asistencia tras una gran jugada individual y dejó solo a Gregorio Rodríguez frente al arco y, marcó el único gol del encuentro con el que San Lorenzo sumó su segunda victoria consecutiva.&nbsp;

Por Redacción Deportes

La tercera fecha del Torneo Apertura 2026 comenzó a disputarse este sábado con una agenda cargada de fútbol. En el arranque de la jornada, San Lorenzo se impuso por 1 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Nuevo Gasómetro. Mientras que el cierre del día llegará con dos encuentros: Talleres frente a Platense en Córdoba y Atlético Tucumán hará lo propio ante Huracán.

Un inicio parejo y con pocas llegadas

En el Bajo Flores, el Ciclón logró una ajustada victoria en un partido correspondiente a la tercera jornada del certamen. El equipo de Damián Ayude presentó por primera vez a sus seis incorporaciones, una apuesta que terminó dando resultado: Gregorio Rodríguez marcó el único gol del encuentro en su debut oficial.

El primer tiempo mostró un trámite equilibrado, con pocas situaciones claras frente a los arcos. Ambos equipos se repartieron la posesión, pero les costó generar peligro. La chance más concreta fue para la visita, con un remate de Horacio Tijanovich que encontró una respuesta segura de Orlando Gill.

image
San Lorenzo vs Central C&oacute;rdoba&nbsp;

San Lorenzo vs Central Córdoba

El debut que destrabó el partido

La paridad se mantuvo durante buena parte del complemento, hasta que San Lorenzo logró romper el cero y cambiar el desarrollo del partido. Alexis Cuello desbordó y asistió al medio para que Gregorio Rodríguez definiera y pusiera el 1-0. A partir de allí, el conjunto azulgrana contó con oportunidades para ampliar la diferencia: Alan Aguerre evitó el segundo con una gran intervención y Facundo Gulli estuvo cerca con un disparo que pasó muy cerca del palo.

Tabla y lo que viene

Con este triunfo, San Lorenzo alcanzó los seis puntos y se acomodó en los primeros lugares de la Zona A, mientras que Central Córdoba continúa en el fondo de la tabla con una sola unidad.

En la próxima fecha, el Ciclón afrontará un compromiso clave: visitará a Huracán en el clásico de barrio, el domingo 8 de febrero desde las 19.15. El Ferroviario, en tanto, será local ante Unión el viernes a las 21 en Santiago del Estero.

