La historia oculta del número 43 de Franco Colapinto y la emoción de su padre

En la Fórmula 1 , cada número tiene peso simbólico, pero pocos esconden una historia tan personal como el 43 que utiliza Franco Colapinto . Lejos de tratarse de una elección estética o de marketing, el dorsal del piloto argentino responde a un vínculo íntimo con su familia, revelado recientemente por su padre, Aníbal Colapinto .

La explicación se conoció luego de que el propio Aníbal contara el origen de ese número , que Franco arrastra desde categorías formativas y decidió mantener en su llegada a la máxima categoría del automovilismo mundial.

Según explicó su padre, el 43 tiene relación directa con el número que a él siempre le gustó usar cuando corría: el 7 . Sin embargo, en sus tiempos como piloto, ese dorsal ya estaba ocupado, por lo que buscó una alternativa que lo representara.

“A mí siempre me gustó el número 7, pero no lo podía usar. Entonces corría con el 43 porque 4 más 3 da 7”, explicó Aníbal Colapinto. Ese número quedó marcado en la historia familiar y, años más tarde, Franco lo adoptó sin que nadie se lo pidiera.

Lejos de ser una sugerencia, la elección del 43 fue una decisión personal del piloto argentino. Según relató su padre, Franco le avisó apenas un día antes de viajar a competir en Europa.

“Me llamó y me dijo: ‘Viejo, vamos con el 43’. Yo no sabía nada. Me emocioné mucho”, contó Aníbal. Ese gesto transformó al número en algo más que un identificador en la pista: se convirtió en un homenaje silencioso, una forma de llevar la historia familiar a la elite del automovilismo mundial.

image Aníbal, el padre de Franco Colapinto que vendió su casa para ayudar a su hijo a ser piloto de Fórmula 1

Un símbolo que ya identifica a Colapinto

Desde su aparición en competencias internacionales, el 43 comenzó a asociarse directamente con Franco Colapinto. Hoy, ese número funciona como una marca personal dentro y fuera de la pista, reconocida por fanáticos argentinos y del automovilismo internacional.

Recordemos que en la Fórmula 1, los números de los pilotos están regulados por la FIA y siguen normas claras. Desde 2014, cada corredor debe elegir un número permanente entre el 2 y el 99, que lo identifica durante toda su carrera en la categoría, sin importar el equipo para el que compita.

image Franco Colapinto usando el número 43 en karting (Archivo)

Ese dorsal solo queda liberado si el piloto deja la categoría de manera definitiva; en caso de obtener el campeonato mundial, el campeón tiene la opción de usar el número 1 la temporada siguiente, aunque puede conservar su número habitual si así lo desea. Por otra parte, el número 17 fue retirado oficialmente en homenaje a Jules Bianchi y no puede volver a utilizarse.