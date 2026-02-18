18 de febrero de 2026 - 13:43

60 vueltas de solidez: Franco Colapinto completa su programa de pruebas y termina por encima de Pierre Gasly

El piloto argentino superó el tiempo de su compañero de equipo y cumplió con los estrictos procedimientos de seguridad de la FIA en Sakhir.

Por Nicolás Salas

Franco Colapinto completó este miércoles su primera jornada de la última semana de pretemporada en Bahréin. Al mando del Alpine A526, el piloto argentino giró 60 veces al trazado internacional, logrando el noveno mejor registro del día. Más allá del cronómetro, la escudería priorizó la consistencia técnica y el rodaje antes del Gran Premio inaugural en Australia.

La actividad en el Circuito Internacional de Bahréin marcó el inicio de la recta final para la puesta a punto de la temporada 2026 de Fórmula 1. En una jornada donde participaron 21 de los 22 pilotos de la parrilla (con la notable excepción de Max Verstappen, quien cedió su lugar a Isack Hadjar), Colapinto demostró que su proceso de integración al equipo francés avanza con paso firme.

image

El registro más veloz del argentino fue de 1:35.254s, lo que lo ubicó a 1.795s del líder de la sesión, George Russell (Mercedes). Sin embargo, la lectura técnica dentro de los boxes de Alpine fue mucho más profunda que la simple tabla de tiempos, enfocándose en el cumplimiento de los programas de ingeniería diseñados para optimizar el nuevo monoplaza.

Solidez técnica sobre velocidad pura: el cronograma de Alpine en Sakhir

La palabra que mejor resume la labor de Colapinto en pista es solidez. Según los registros de la jornada, el argentino utilizó su tiempo para dar 60 giros exactos, una cifra casi idéntica a las 61 vueltas completadas por su compañero de equipo, Pierre Gasly. Este volumen de rodaje es vital para recolectar datos sobre el comportamiento de los neumáticos y el consumo de combustible en tandas largas.

Un aspecto crucial del entrenamiento de hoy ocurrió en los últimos diez minutos de la tanda. La Fórmula 1 inició sus procedimientos oficiales de prueba para situaciones de carrera, incluyendo protocolos de bandera roja, bandera amarilla y el uso del virtual safety car. Colapinto no solo cumplió con estas normativas de seguridad, sino que cerró la sesión realizando pruebas de largada, un factor determinante para la competencia real en Melbourne.

image

La brecha de medio segundo con Pierre Gasly

A pesar de que los tiempos de pretemporada no siempre reflejan el orden real de la parrilla, el desempeño de Colapinto frente a su compañero de equipo dejó un dato concreto: el argentino fue más de medio segundo más rápido que Pierre Gasly, quien marcó un tiempo de 1:35.898s. Esta diferencia de 0.644s a favor del joven de Pilar es un indicador positivo de su rápida adaptación al chasis A526.

La fuente oficial del equipo destaca que ambos pilotos fueron consistentes en completar los objetivos impuestos por la escudería. Este proceso es fundamental para entender el mecanismo de rendimiento del auto; no se busca una vuelta rápida aislada que desgaste los componentes, sino un ritmo de carrera que permita predecir fallas o pérdidas de carga aerodinámica. Por otro lado, el impacto del rendimiento de Colapinto no pasó desapercibido para la cúpula de la escudería. Flavio Briatore ya lanzó una advertencia al resto de la categoría al asegurar que el argentino "mostrará su potencial total en Melbourne".

image

Tests de pretemporada de Bahréin de la F1 2026 – 18 de febrero

  1. George Russell (Mercedes) - 1:33.459 (Líder) - 76 vueltas
  2. Oscar Piastri (McLaren) - 1:33.469 (+0.010) - 70 vueltas
  3. Charles Leclerc (Ferrari) - 1:33.739 (+0.280) - 70 vueltas
  4. Lando Norris (McLaren) - 1:34.052 (+0.593) - 54 vueltas
  5. Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:34.158 (+0.699) - 69 vueltas
  6. Isack Hadjar (Red Bull) - 1:34.260 (+0.801) - 66 vueltas
  7. Lewis Hamilton (Ferrari) - 1:34.299 (+0.840) - 44 vueltas
  8. Carlos Sainz (Williams) - 1:35.113 (+1.654) - 55 vueltas
  9. Franco Colapinto (Alpine) - 1:35.254 (+1.795) - 60 vueltas
  10. Gabriel Bortoleto (Audi) - 1:35.263 (+1.804) - 71 vueltas
  11. Alexander Albon (Williams) - 1:35.690 (+2.231) - 55 vueltas
  12. Liam Lawson (RB) - 1:35.753 (+2.294) - 61 vueltas
  13. Oliver Bearman (Haas) - 1:35.778 (+2.319) - 42 vueltas
  14. Pierre Gasly (Alpine) - 1:35.898 (+2.439) - 61 vueltas
  15. Lance Stroll (Aston Martin) - 1:35.974 (+2.515) - 26 vueltas
  16. Esteban Ocon (Haas) - 1:36.418 (+2.959) - 65 vueltas
  17. Fernando Alonso (Aston Martin) - 1:36.536 (+3.077) - 28 vueltas
  18. Nico Hülkenberg (Audi) - 1:36.741 (+3.282) - 49 vueltas
  19. Arvid Lindblad (RB) - 1:36.769 (+3.310) - 75 vueltas
  20. Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:36.798 (+3.339) - 35 vueltas
  21. Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) - 1:38.191 (+4.732) - 24 vueltas
  22. Max Verstappen (Red Bull) - 0 vueltas
