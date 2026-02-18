60 vueltas de solidez: Franco Colapinto completa su programa de pruebas y termina por encima de Pierre Gasly

El piloto argentino superó el tiempo de su compañero de equipo y cumplió con los estrictos procedimientos de seguridad de la FIA en Sakhir.

Franco Colapinto completó este miércoles su primera jornada de la última semana de pretemporada en Bahréin. Al mando del Alpine A526, el piloto argentino giró 60 veces al trazado internacional, logrando el noveno mejor registro del día. Más allá del cronómetro, la escudería priorizó la consistencia técnica y el rodaje antes del Gran Premio inaugural en Australia.

La actividad en el Circuito Internacional de Bahréin marcó el inicio de la recta final para la puesta a punto de la temporada 2026 de Fórmula 1. En una jornada donde participaron 21 de los 22 pilotos de la parrilla (con la notable excepción de Max Verstappen, quien cedió su lugar a Isack Hadjar), Colapinto demostró que su proceso de integración al equipo francés avanza con paso firme.

image El registro más veloz del argentino fue de 1:35.254s, lo que lo ubicó a 1.795s del líder de la sesión, George Russell (Mercedes). Sin embargo, la lectura técnica dentro de los boxes de Alpine fue mucho más profunda que la simple tabla de tiempos, enfocándose en el cumplimiento de los programas de ingeniería diseñados para optimizar el nuevo monoplaza.

Solidez técnica sobre velocidad pura: el cronograma de Alpine en Sakhir La palabra que mejor resume la labor de Colapinto en pista es solidez. Según los registros de la jornada, el argentino utilizó su tiempo para dar 60 giros exactos, una cifra casi idéntica a las 61 vueltas completadas por su compañero de equipo, Pierre Gasly. Este volumen de rodaje es vital para recolectar datos sobre el comportamiento de los neumáticos y el consumo de combustible en tandas largas.

Un aspecto crucial del entrenamiento de hoy ocurrió en los últimos diez minutos de la tanda. La Fórmula 1 inició sus procedimientos oficiales de prueba para situaciones de carrera, incluyendo protocolos de bandera roja, bandera amarilla y el uso del virtual safety car. Colapinto no solo cumplió con estas normativas de seguridad, sino que cerró la sesión realizando pruebas de largada, un factor determinante para la competencia real en Melbourne.