Alerta Franco Colapinto: la reunión de urgencia que podría cambiar las reglas de la F1 antes del debut

El semáforo está por ponerse en verde en Australia, pero la Fórmula 1 enfrenta una crisis de seguridad inesperada. Una reunión de emergencia este miércoles definirá si se modifica el reglamento técnico para evitar accidentes graves, luego de que varios pilotos, incluido Franco Colapinto , sufrieran problemas críticos en los recientes tests.

Franco Colapinto no pierde la calma a pesar del fallo de Alpine: "Es recién el comienzo"

La pretemporada en Bahréin dejó sensaciones encontradas en los equipos. Mientras el debut en Melbourne Park se acerca, Andrea Stella, jefe de McLaren , ha encendido las alarmas sobre dos aspectos del reglamento 2026 que considera sumamente peligrosos. Según Stella, no se trata solo de rendimiento, sino de la integridad física de los protagonistas.

La preocupación es tal que ya se ha pactado un encuentro urgente entre la Comisión de la Fórmula 1, la FIA y la FOM . El objetivo es tratar modificaciones que eviten escenarios de riesgo que ya se manifestaron en pista y que, incluso, casi terminan con el auto de Colapinto contra las barreras de protección.

Uno de los puntos más críticos que se debatirán este miércoles tiene que ver con el nuevo procedimiento de largada. En este sistema 2026, l os pilotos deben mantener el motor a revoluciones muy altas durante varios segundos antes de arrancar para generar presión de sobrealimentación.

Este requisito técnico vuelve la salida extremadamente delicada. El margen de error en el "timing" es mínimo, lo que puede provocar falsas largadas o, peor aún, la activación del sistema "anti-stall". Si esto sucede, el motor cae de vueltas y el auto queda prácticamente detenido en la grilla.

Un coche quieto en el momento del arranque es uno de los escenarios más temidos en el automovilismo. Cualquier piloto que largue desde atrás puede impactarlo a una velocidad considerable, provocando un choque por alcance de consecuencias graves. Esta falla ya complicó a Colapinto en el cierre de las pruebas en Bahréin.

Choques por alcance: la falla del sistema que reemplaza al DRS

El segundo gran problema detectado aparece al final de las rectas debido a la gestión de la energía. El nuevo sistema de alerones, que llegó para sustituir al tradicional DRS, genera una importante reducción de velocidad en curva para ganar velocidad en recta, pero a un costo de seguridad inesperado.

Stella advierte que el software que gestiona la energía puede indicar al auto de adelante que levante el acelerador antes de la frenada para ahorrar batería. Si el auto de atrás sigue acelerando a fondo, la diferencia de velocidad se vuelve impredecible y peligrosa.

El riesgo de choques por alcance aumenta porque, en muchas situaciones, la gestión energética está automatizada y el piloto que va adelante no puede evitar levantar el pie del acelerador. Es una trampa técnica que podría generar colisiones múltiples en circuitos rápidos.

DLA - 2026-01-26T134207.211 Franco Colapinto a bordo de su Alpine A526.

Reunión clave: ¿se modifica el reglamento a tiempo?

La reunión del próximo miércoles será determinante para saber si la temporada comienza en Australia con estas reglas o si se aplican cambios de último momento. Además de la seguridad, existe preocupación por el espectáculo, ya que el nuevo "modo boost eléctrico" no parece compensar la pérdida del DRS por falta de energía disponible.

Para Franco Colapinto, el resultado de este cónclave será vital en su preparación final antes de que el semáforo se ponga en verde en Melbourne. La Fórmula 1 se encuentra ante el desafío de equilibrar la innovación tecnológica de 2026 con la seguridad de sus pilotos en pista.