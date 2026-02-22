A experimentado piloto japonés de Fórmula 1 se le prendió fuego su auto

Se trata del una de las máquinas de la escudería Red Bull, que fue usada alguna vez por Sebastián Vettelen en la Fórmula 1

Fórmula 1. El piloto nipón apaga el fuego de la máquina con la cual alguna vez Sebastián Vettel salió campeón de la Máxima en el 2011.

Un Red Bull de Fórmula 1 usado por el japonés Yuki Tsunoda se prendió fuego este domingo, durante una exhibición llevada a cabo en San Francisco. En el video que se viralizó en redes sociales se puede observar al nipón haciendo las famosas “donas”, cuando el monoplaza se frenó de golpe y largó un humo que rápidamente se convirtió en fuego.

Un auto que usó Sebastián Vettel El piloto conducía en un show road el Red Bull 7 con el que el alemán Sebastián Vettel se consagró campeón de la categoría en 2011.

Según señalaron testigos, el monoplaza empezó a despedir una densa humareda desde la zona posterior y en cuestión de segundos, las llamas avanzaron rápidamente en la parte trasera del auto.