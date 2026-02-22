22 de febrero de 2026 - 21:51

A experimentado piloto japonés de Fórmula 1 se le prendió fuego su auto

Se trata del una de las máquinas de la escudería Red Bull, que fue usada alguna vez por Sebastián Vettelen en la Fórmula 1

Fórmula 1. El piloto nipón apaga el fuego de la máquina con la cual alguna vez Sebastián Vettel salió campeón de la Máxima en el 2011.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Un Red Bull de Fórmula 1 usado por el japonés Yuki Tsunoda se prendió fuego este domingo, durante una exhibición llevada a cabo en San Francisco. En el video que se viralizó en redes sociales se puede observar al nipón haciendo las famosas “donas”, cuando el monoplaza se frenó de golpe y largó un humo que rápidamente se convirtió en fuego.

Un auto que usó Sebastián Vettel

El piloto conducía en un show road el Red Bull 7 con el que el alemán Sebastián Vettel se consagró campeón de la categoría en 2011.

Según señalaron testigos, el monoplaza empezó a despedir una densa humareda desde la zona posterior y en cuestión de segundos, las llamas avanzaron rápidamente en la parte trasera del auto.

Los espectadores desesperados pedían que el piloto de Japón de Fórmula 1 saliera rápido del vehículo debido a que el incendio era cada vez mayor.

