A experimentado piloto japonés de Fórmula 1 se le prendió fuego su auto

Un Red Bull de Fórmula 1 usado por el japonés Yuki Tsunoda se prendió fuego este domingo, durante una exhibición llevada a cabo en San Francisco. En el video que se viralizó en redes sociales se puede observar al nipón haciendo las famosas “donas”, cuando el monoplaza se frenó de golpe y largó un humo que rápidamente se convirtió en fuego.
Un auto que usó Sebastián Vettel
El piloto conducía en un show road el Red Bull 7 con el que el alemán Sebastián Vettel se consagró campeón de la categoría en 2011.
Según señalaron testigos, el monoplaza empezó a despedir una densa humareda desde la zona posterior y en cuestión de segundos, las llamas avanzaron rápidamente en la parte trasera del auto.
Los espectadores desesperados pedían que el piloto de Japón de Fórmula 1 saliera rápido del vehículo debido a que el incendio era cada vez mayor.