Franco Colapinto se prepara para escribir una nueva historia en la Fórmula 1: cuándo, dónde y a qué hora corre

Franco Colapinto inicia su camino como piloto titular de la escudería Alpine el próximo jueves 5 de marzo en el circuito Albert Park de Melbourne. Tras completar 2452 kilómetros de pruebas entre Bahréin y Barcelona , el argentino de 22 años llega a Australia para consolidar el regreso nacional a la élite del automovilismo mundial.

La diferencia horaria con Australia obligará a los fanáticos argentinos a seguir la actividad principalmente durante la noche y la madrugada. La acción oficial comenzará el jueves 5 de marzo a las 22:30 de Argentina con la primera práctica libre (FP1) . La segunda sesión de entrenamientos se desarrollará durante la madrugada del viernes 6, específicamente a las 2:00.

El fin de semana continuará con la práctica libre 3 el viernes 6 a las 22:30 , sirviendo como preparación final para la clasificación, que tendrá lugar el sábado 7 de marzo a las 2:00 de la mañana. Finalmente, la carrera principal, pactada a 58 vueltas, se largará a la 1:00 del domingo 8 de marzo. Esta será la primera de un calendario récord de 30 competencias que se extenderá hasta diciembre en Abu Dhabi.

Tras la pretemporada en Bahréin, Alpine mostró señales de solidez mecánica aunque con una brecha marcada respecto a los cuatro equipos dominantes: Ferrari, Mercedes, McLaren y Red Bull. Franco Colapinto llega a Melbourne con 352 giros acumulados sobre el nuevo monoplaza A526 , registrando su vuelta más rápida en 1:33.818.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly , logró una marca ligeramente superior d e 1:33.421 , lo que evidencia una paridad interna inicial. El objetivo para la estructura con sede en Enstone será liderar el segundo lote de la competencia, donde deberá batallar directamente contra equipos como Haas, Williams, Racing Bulls y el debutante Audi . La incertidumbre se centra en Aston Martin , que pese al diseño de Adrian Newey, sufrió múltiples inconvenientes técnicos en las pruebas previas.

DLA - 2026-01-28T101818.936 Franco Colapinto voló en la primera sesión del miércoles en Barcelona.

La revolución técnica de 2026: el fin del DRS y el nuevo Manual Override Mode

La temporada 2026 marca el inicio de una reglamentación que introduce autos más ligeros, con un peso mínimo de 770 kilos, y dimensiones más compactas para favorecer la agilidad en pista. Sin embargo, el cambio más disruptivo es la eliminación del histórico Drag Reduction System (DRS), que será reemplazado por la aerodinámica activa y el Manual Override Mode (MOM).

El funcionamiento del MOM es un proceso crítico que redefine la táctica de adelantamiento: el sistema proporciona un impulso adicional de potencia eléctrica cuando el piloto se encuentra a menos de un segundo del auto rival. A diferencia del DRS, que operaba simplemente abriendo el alerón trasero, el beneficio del MOM depende de la eficiencia energética. El piloto debe gestionar manualmente la energía acumulada para obtener la ventaja de potencia, en un escenario donde el motor de combustión y el sistema eléctrico aportan ahora el 50% cada uno para sumar cerca de 1.000 caballos de fuerza. Esta gestión eléctrica se convertirá en el eje central de la estrategia de Colapinto para ganar posiciones en carrera.

DLA - 2026-02-19T134603.346 Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Por otro lado, este año representa un desafío físico y mental sin precedentes para Colapinto al enfrentar la temporada más larga en la historia de la Fórmula 1. Tras el inicio en Australia, la categoría se trasladará rápidamente a China para disputar el primer Sprint el 14 de marzo, seguido por el Gran Premio en Shanghái el domingo 15.