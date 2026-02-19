Colapinto giró 120 vueltas y superó a Williams y Audi en el cierre de sus pruebas en Bahréin

El piloto argentino detuvo el reloj en 1:33.818 tras un simulacro de clasificación que lo ubicó como el más rápido de la zona media frente a sus competidores directos.

Franco Colapinto finalizó este jueves su pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin con un rendimiento que altera las expectativas de Alpine para 2026. Al mando del A526, el argentino completó 120 vueltas, bajó su propio tiempo en casi un segundo y medio y se consolidó como el referente de velocidad de su escudería en Sakhir.

El progreso de Franco Colapinto y el dominio del segundo lote Durante la jornada del jueves, Colapinto mostró una evolución constante en cada salida a pista, logrando bajar su registro del miércoles (1:35.254) a un contundente 1:33.818. Esta mejora de 1.436 segundos no solo fue estadística, sino que le permitió posicionarse en el sexto lugar de la tabla general, quedando a poco más de un segundo del líder del día, el joven Andrea Kimi Antonelli de Mercedes.

image Lo más relevante para la estrategia de Alpine es que el argentino logró aventajar a todos sus competidores directos del bloque medio. Colapinto superó al Audi de Nico Hülkenberg por 0.169 segundos, al Haas de Esteban Ocon por 0.383 y estableció una luz de más de siete décimas sobre el Williams de Alex Albon. Este desempeño confirma que el monoplaza francés tiene un ritmo competitivo frente a las estructuras que pelearán por los puntos en la zona media de la grilla.

Resistencia física: 120 giros bajo el calor de Sakhir La exigencia física fue otro de los puntos altos en el cierre de actividades para el piloto de 22 años. Colapinto fue el segundo conductor con mayor actividad en pista durante el jueves, completando 120 vueltas entre las tandas de la mañana y la tarde. Solo fue superado en kilometraje por el tricampeón Max Verstappen, quien giró en 139 ocasiones con su Red Bull.

image La notable mejora en los registros de Colapinto durante la tanda vespertina responde a un cambio deliberado en la configuración de la unidad de potencia y el uso de compuestos blandos. Según los reportes técnicos de la jornada, el argentino realizó un simulacro de clasificación con neumáticos rojos nuevos, logrando extraer el potencial máximo del chasis A526 en condiciones de pista similares a las de una sesión oficial. Este mecanismo permitió que el piloto demostrara que el monoplaza de Alpine tiene capacidad de respuesta inmediata cuando se le exige ritmo de vuelta lanzada.