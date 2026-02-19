19 de febrero de 2026 - 13:47

Colapinto giró 120 vueltas y superó a Williams y Audi en el cierre de sus pruebas en Bahréin

El piloto argentino detuvo el reloj en 1:33.818 tras un simulacro de clasificación que lo ubicó como el más rápido de la zona media frente a sus competidores directos.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Por Nicolás Salas

Franco Colapinto finalizó este jueves su pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin con un rendimiento que altera las expectativas de Alpine para 2026. Al mando del A526, el argentino completó 120 vueltas, bajó su propio tiempo en casi un segundo y medio y se consolidó como el referente de velocidad de su escudería en Sakhir.

El progreso de Franco Colapinto y el dominio del segundo lote

Durante la jornada del jueves, Colapinto mostró una evolución constante en cada salida a pista, logrando bajar su registro del miércoles (1:35.254) a un contundente 1:33.818. Esta mejora de 1.436 segundos no solo fue estadística, sino que le permitió posicionarse en el sexto lugar de la tabla general, quedando a poco más de un segundo del líder del día, el joven Andrea Kimi Antonelli de Mercedes.

image

Lo más relevante para la estrategia de Alpine es que el argentino logró aventajar a todos sus competidores directos del bloque medio. Colapinto superó al Audi de Nico Hülkenberg por 0.169 segundos, al Haas de Esteban Ocon por 0.383 y estableció una luz de más de siete décimas sobre el Williams de Alex Albon. Este desempeño confirma que el monoplaza francés tiene un ritmo competitivo frente a las estructuras que pelearán por los puntos en la zona media de la grilla.

Resistencia física: 120 giros bajo el calor de Sakhir

La exigencia física fue otro de los puntos altos en el cierre de actividades para el piloto de 22 años. Colapinto fue el segundo conductor con mayor actividad en pista durante el jueves, completando 120 vueltas entre las tandas de la mañana y la tarde. Solo fue superado en kilometraje por el tricampeón Max Verstappen, quien giró en 139 ocasiones con su Red Bull.

image

La notable mejora en los registros de Colapinto durante la tanda vespertina responde a un cambio deliberado en la configuración de la unidad de potencia y el uso de compuestos blandos. Según los reportes técnicos de la jornada, el argentino realizó un simulacro de clasificación con neumáticos rojos nuevos, logrando extraer el potencial máximo del chasis A526 en condiciones de pista similares a las de una sesión oficial. Este mecanismo permitió que el piloto demostrara que el monoplaza de Alpine tiene capacidad de respuesta inmediata cuando se le exige ritmo de vuelta lanzada.

Tiempos del jueves 19 de febrero en Bahréin

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:32.803 (+0.000) – 79 vueltas
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 1:32.861 (+0.058) – 86 vueltas
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 1:33.162 (+0.359) – 139 vueltas
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:33.408 (+0.605) – 78 vueltas
  5. Lando Norris (McLaren) – 1:33.453 (+0.650) – 72 vueltas
  6. Franco Colapinto (Alpine) – 1:33.818 (+1.015) – 120 vueltas
  7. Nico Hulkenberg (Audi) – 1:33.987 (+1.184) – 73 vueltas
  8. George Russell (Mercedes) – 1:34.111 (+1.308) – 77 vueltas
  9. Esteban Ocon (Haas) – 1:34.201 (+1.398) – 58 vueltas
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:34.532 (+1.729) – 106 vueltas
  11. Alexander Albon (Williams) – 1:34.555 (+1.752) – 117 vueltas
  12. Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:35.263 (+2.460) – 29 vueltas
  13. Oliver Bearman (Haas) – 1:35.279 (+2.476) – 69 vueltas
  14. Sergio Pérez (Cadillac) – 1:35.369 (+2.566) – 50 vueltas
  15. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:37.472 (+4.669) – 68 vueltas
  16. Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:40.193 (+7.390) – 58 vueltas

De Bahréin a Melbourne: el cronograma del debut oficial

Tras el cierre de sus pruebas personales, Colapinto permanecerá en el box de Alpine este viernes para observar el trabajo de Gasly, quien tendrá ocho horas de pista para terminar de pulir la configuración definitiva del auto. Flavio Briatore, figura clave del equipo, ya lanzó un aviso al resto del paddock: el potencial total del argentino se verá reflejado en el circuito de Albert Park.

La hora de la verdad para el automovilismo argentino llegará en marzo. El calendario oficial estipula que el viernes 5 de marzo, a las 22.30 (hora de Argentina), se desarrollará la primera práctica libre del Gran Premio de Australia. La carrera principal, que constará de 58 vueltas al trazado de Melbourne, está programada para el domingo 8 de marzo a la 1 de la mañana de nuestro país.

