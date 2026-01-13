13 de enero de 2026 - 11:38

Alpine despidió a Jack Doohan y Franco Colapinto tiene vía libre total para 2026

Tras ser desplazado por el argentino en 2025, la escudería francesa confirmó que el australiano no continuará. Colapinto y Gasly serán los titulares para 2026.

Alpine se desprende de Jack Doohan.

Alpine se desprende de Jack Doohan.

Foto:

Por Nicolás Salas

Alpine oficializó la salida definitiva de Jack Doohan para la temporada 2026 de Fórmula 1. El piloto australiano de 22 años, que había sido reemplazado por Franco Colapinto tras un inicio fallido en 2025, buscará nuevos horizontes fuera de la máxima categoría mientras el argentino se consolida como titular indiscutido.

Leé además

Miguel Ángel Borja rescató a un perro.

Tras dejar River, Miguel Ángel Borja salvó a un perro desnutrido y mostró su lado más humano

Por Redacción Deportes
Santino Andino se va de Godoy Cruz y su destino estará en Grecia.

Chau River: el acuerdo millonario entre Godoy Cruz y Panathinaikos por Santino Andino que rompe récords

Por Redacción Deportes

El fin de la etapa de Doohan y la consolidación de Colapinto

A poco menos de dos meses para el comienzo de la temporada 2026, Alpine emitió un comunicado oficial confirmando que no contará con los servicios de Jack Doohan. El piloto australiano, quien fue el primer egresado de la Academia de la marca en debutar con el equipo, dejará la estructura tras cuatro años de relación. Esta decisión se tomó por mutuo acuerdo para permitir que el corredor de 22 años explorara otras oportunidades profesionales fuera de la F1.

La salida de Doohan es la consecuencia directa de un 2025 complicado, donde su rendimiento inicial no cumplió con las expectativas de la escudería francesa. Tras solo seis carreras marcadas por bajos tiempos y diversos accidentes, el equipo decidió desplazarlo para darle lugar a Franco Colapinto. El piloto argentino aprovechó la oportunidad, manteniéndose en el asiento titular durante el resto de la temporada y convenciendo a los directivos de su potencial para el futuro cercano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2011000341563662393?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2011000341563662393%7Ctwgr%5Ecab6f22dcfc72653ee17a0e9416c81e4c3c08772%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Far%2Fformula-1%2Fa-8-meses-de-ser-reemplazado-por-franco-colapinto-jack-doohan-fue-despedido-por-alpine-y-su-futuro-sera-fuera-de-la-formula-1&partner=&hide_thread=false

Recordemos que Doohan se unió a la Academia de Alpine en 2022, cuando tenía solo 19 años, y venía de una gran campaña en la Fórmula 2 donde terminó en el tercer puesto en 2023. Su debut oficial se produjo en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, reemplazando a Esteban Ocon, lo que generó grandes expectativas que finalmente no se plasmaron en resultados dentro de la pista. Ahora, el australiano buscará mantener su ritmo de competencia en otras categorías del automovilismo mundial.

La formación de Alpine para 2026 y los desafíos técnicos

Con la desvinculación oficial de Doohan, la parrilla de Alpine para el próximo campeonato mundial ya está definida con Pierre Gasly y Franco Colapinto como los corredores principales. Como piloto de reserva quedará el estonio Paul Aron, quien ya tuvo experiencias en pruebas oficiales durante el año pasado. De esta manera, el equipo busca estabilidad tras un periodo de transiciones y cambios constantes en su alineación titular.

Sin embargo, el panorama para Colapinto y Gasly no está exento de obstáculos externos a lo estrictamente deportivo. Recientemente, Alpine decidió posponer el estreno de su nuevo monoplaza, el A526, lo que obliga al argentino a esperar una nueva fecha para rodar en los tests de Barcelona. A este retraso se suma una creciente polémica técnica relacionada con los motores que el equipo utilizará, lo que desató una suerte de "guerra técnica" antes del inicio oficial de la competencia.

Diseño sin título - 2025-12-02T131407.289
Franco Colapinto y Pierre Gasly correrán con Alpine en 2026.

Franco Colapinto y Pierre Gasly correrán con Alpine en 2026.

El equipo agradeció públicamente el compromiso y profesionalismo de Doohan tanto dentro como fuera de la pista. El foco de la escudería está puesto íntegramente en optimizar su rendimiento mecánico y resolver los conflictos técnicos para respaldar la dupla Gasly-Colapinto,. El futuro de la escudería francesa depende ahora de la madurez de sus pilotos titulares y de la superación de las trabas tecnológicas previas al inicio de la temporada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Arrojaron a una mujer con las manos atadas por un cerro y huyeron.

Violencia extrema: tiraron desde un carro a una mujer con las manos atadas y escaparon ante la vista de todos

Por Redacción Policiales
Maia Reficco ya se había enamorado de un piloto.

Maia Reficco ya se había enamorado de un piloto antes de conocer a Franco Colapinto: de quién

Por Agustín Zamora
se estan conociendo: el mejor amigo de maia reficco hablo sobre el vinculo de la actriz con franco colapinto

"Se están conociendo": el mejor amigo de Maia Reficco habló sobre el vínculo de la actriz con Franco Colapinto

Por Redacción Espectáculos
La foto de la actriz que publicó Franco Colapinto.

Quién es la actriz que aparece con el casco de Franco Colapinto

Por Redacción Espectáculos