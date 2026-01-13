Alpine despidió a Jack Doohan y Franco Colapinto tiene vía libre total para 2026

Tras ser desplazado por el argentino en 2025, la escudería francesa confirmó que el australiano no continuará. Colapinto y Gasly serán los titulares para 2026.

Alpine oficializó la salida definitiva de Jack Doohan para la temporada 2026 de Fórmula 1. El piloto australiano de 22 años, que había sido reemplazado por Franco Colapinto tras un inicio fallido en 2025, buscará nuevos horizontes fuera de la máxima categoría mientras el argentino se consolida como titular indiscutido.

El fin de la etapa de Doohan y la consolidación de Colapinto A poco menos de dos meses para el comienzo de la temporada 2026, Alpine emitió un comunicado oficial confirmando que no contará con los servicios de Jack Doohan. El piloto australiano, quien fue el primer egresado de la Academia de la marca en debutar con el equipo, dejará la estructura tras cuatro años de relación. Esta decisión se tomó por mutuo acuerdo para permitir que el corredor de 22 años explorara otras oportunidades profesionales fuera de la F1.

La salida de Doohan es la consecuencia directa de un 2025 complicado, donde su rendimiento inicial no cumplió con las expectativas de la escudería francesa. Tras solo seis carreras marcadas por bajos tiempos y diversos accidentes, el equipo decidió desplazarlo para darle lugar a Franco Colapinto. El piloto argentino aprovechó la oportunidad, manteniéndose en el asiento titular durante el resto de la temporada y convenciendo a los directivos de su potencial para el futuro cercano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2011000341563662393?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2011000341563662393%7Ctwgr%5Ecab6f22dcfc72653ee17a0e9416c81e4c3c08772%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Far%2Fformula-1%2Fa-8-meses-de-ser-reemplazado-por-franco-colapinto-jack-doohan-fue-despedido-por-alpine-y-su-futuro-sera-fuera-de-la-formula-1&partner=&hide_thread=false BWT Alpine Formula One Team confirms it has reached a mutual agreement with Jack Doohan to not continue his driving services with the team for the 2026 FIA Formula One World Championship season and allow him to pursue other career opportunities.



Jack became the first member of… pic.twitter.com/w4VJLjyQyt — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 13, 2026 Recordemos que Doohan se unió a la Academia de Alpine en 2022, cuando tenía solo 19 años, y venía de una gran campaña en la Fórmula 2 donde terminó en el tercer puesto en 2023. Su debut oficial se produjo en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, reemplazando a Esteban Ocon, lo que generó grandes expectativas que finalmente no se plasmaron en resultados dentro de la pista. Ahora, el australiano buscará mantener su ritmo de competencia en otras categorías del automovilismo mundial.

La formación de Alpine para 2026 y los desafíos técnicos Con la desvinculación oficial de Doohan, la parrilla de Alpine para el próximo campeonato mundial ya está definida con Pierre Gasly y Franco Colapinto como los corredores principales. Como piloto de reserva quedará el estonio Paul Aron, quien ya tuvo experiencias en pruebas oficiales durante el año pasado. De esta manera, el equipo busca estabilidad tras un periodo de transiciones y cambios constantes en su alineación titular.