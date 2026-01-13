13 de enero de 2026 - 11:12

Violencia extrema: tiraron desde un carro a una mujer con las manos atadas y escaparon ante la vista de todos

El horroroso episodio ocurrió en Tucumán. La mujer sobrevivió y esperan a que se recupere para poder tomarle la declaración. Buscan a los responsables.

Arrojaron a una mujer con las manos atadas por un cerro y huyeron.

La Gaceta
Un brutal hecho de violencia ocurrió el pasado domingo al mediodía en San Cayetano, Tucumán. Un grupo de delincuentes arrojó desde un carro de tracción a sangre a una mujer que tenía las manos atadas.

Todo ocurrió frente a varios testigos que no dudaron en acercarse a auxiliar a la víctima, quien presentaba signos vitales. Inmediatamente, los vecinos llamaron a emergencias y minutos después una ambulancia la trasladó a un centro de salud, donde los médicos la evalúan y le realizan estudios para determinar la gravedad de las heridas.

Por su parte, los responsables del ataque se dieron a la fuga en un vehículo tras arrojar a la víctima. Ayer, la Justicia inició un intenso operativo de búsqueda para dar con los delincuentes.

En estos momentos, los investigadores están llevando a cabo análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para identificar a los responsables y reconstruir la mecánica del hecho. Según informó La Geceta, la mujer se está recuperando y no descartan ninguna hipótesis. Por el momento no han podido tomarle declaración a la víctima.

Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas. El llamado es anónimo, gratuito y nacional.

