El imputado por el homicidio de su madrastra fue condenado en 2019 por la muerte accidental de su hija de 5 meses

Juan Manuel Ramírez (35) -el hombre detenido e imputado por el asesinato de su madrastra, Silvia Rodríguez (74) - tiene una condena por la muerte accidental de su hija , una niña de 5 meses que murió en 2015 en el hospital Notti.

El 5 de noviembre de 2015, Ramírez -el mismo sujeto que saltó a las crónicas policiales por ser novio de Rita, la brasileña que es buscada desde hace 15 días tras ser arrastrada por las aguas del Zanjón de Los Ciruelos- estaba en su casa, ubicada en la calle Avellaneda al 200 de Las Heras, al cuidado de su hija Valentina de 5 meses de edad.

Según la investigación judicial por maltrato infantil , ese día, entre las 14 y las 18, la golpeó, produciéndole un hematoma subdural frontoparietal derecho y hemorragias subaragnoideas.

La gravedad de las lesiones determinó que la pequeña fuera internada en le hospital Notti de Guaymallén, donde falleció el 17 de noviembre del mismo año.

Ramírez fue detenido e imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y en octubre de 2019, fue condenado a 3 años de prisión, pero, durante el juicio la calificación del hecho fue por homicidio culposo . De esta forma solo se pudo establecer que la muerte de la niña fue de forma accidental.

Esta condena por homicidio culposo forma parte de los antecedentes del Ramírez, quien también tiene una acusación por falso testimonio de 2025, una captura pendiente de 2024, un robo simple de 2023 y una tentativa de hurto de 2020.

Dura imputación por homicidio

A esto hay que sumarle una imputación por homicidio criminis causa por la muerte de quien fuera la ex mujer de su padre, Silvia Susana Rodríguez, quien fue asesinada el viernes pasado y el domingo fue encontrada si vida en su casa, luego de que una amiga denunciara que no podía contactarse con la víctima.

Por este crimen, investigado por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, también está imputada Noelia Valeria Estrella (37), nueva pareja de Ramírez, que también estaba en la casa y sobre también pesa una imputación del homicidio criminis causa, delito cuya única pena es la prisión perpetua

Par los investigadores, Ramírez y Estrella se encontraban alojados en el domicilio de la víctima, donde la habrían matado, para robarle luego algunas pertenencias.

En cuanto a la causa de muerte "no se ha podido determinar hasta el momento por lo que se deberán aguardar los resultados de los análisis anatomopatológicos practicados al cuerpo de la víctima", informaron ayer desde el Ministerio Público Fiscal.

Pero el personal de policía Científica, al analizar la escena del crimen, encontró a la anciana en su casa, tapada con una sábana. La pericia determinó, inicialmente que sería una muerte por estrangulamiento y que Silvia Rodríguez habría muerto, posiblemente, el viernes por la noche. Nunca antes ya que la mujer habló por teléfono con un hijo directo, el mismo viernes por la tarde, según explicó una fuente policial.

Estaba en la cama

El hecho se conoció el domingo 11 de enero, por la mañana, cerca de las 11.30, cuando ingresó un llamado a la línea de emergencias 911 y una mujer denunció que hacía tiempo que no podía contactar a Silvia Susana Rodríguez, aportando su domicilio: una casa de la manzana 3 del barrio privado Cerro de La Capilla, que tiene salida sobre la avenida Champañat, en El Challao, de Las Heras.

La mujer indicó también que Rodríguez vivía sola y que había ido hasta su casa, donde la atendió una persona que no conocía y que le había dicho que la dueña de casa no estaba.

Toda la situación le resultó sospechosa a la denunciante, sobre todo que se hubiera ido, cuando su auto estaba frente a la casa.

Tras recibir la denuncia, un móvil policial fue derivado al lugar señalado y, los policías entrevistaron al hombre en cuestión, quien resultó ser Ramírez.

Cuando se solicitaron datos sobre el sujeto detectaron que tenía antecedentes por: falso testimonio, una captura pendiente, robo simple, hurto en grado de tentativa y una condena por homicidio agravado de 2018

Ramírez explicó que su madre adoptiva había viajado al Malargüe el viernes. Pero la respuesta generó dudas en los uniformados que, le solicitaron ingresar a la casa.

A simple vista, encontraron un polvo blanco en una mesa que resultó ser bicarbonato de sodio y algunas bebidas alcohólicas. En el lugar también estaba Noelia Estrella nueva pareja del sospechoso.

Los policías siguieron revisando la vivienda y cuando quisieron entrar a una habitación la encontraron cerrada con llave. De inmediato los efectivos policiales solicitaron instrucciones al ayudante Fiscal Pablo Buzzola pero Ramírez explicó que adentro estaba su madre adoptiva que había fallecido el viernes por la noche, sin explicar las causas de deceso.

Al ingresar a la habitación, los investigadores encontraron a la anciana sobre la cama, sin vida, cubierta por una sábana. Minutos más tarde llegó al lugar personal de la Unidad Investigativa, de Investigaciones y de Policía Científica que comenzó a realizar las pericias del caso para un caso.

Por el trabajo de Científica, aun cuando habían pasado casi dos días, se encontraron signos de que la mujer fue estrangulada. El cuerpo fue traslado al Cuerpo Médico Forense donde se está realizando la necropsia correspondiente.

Con este panorama, Ramírez y su nueva novia fueron trasladados a una dependencia policial, por orden de la Fiscalía de Homicidios.