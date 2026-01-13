13 de enero de 2026 - 09:29

Menor de 15 años fue aprehendido con un arma de fuego en Las Heras

El hecho ocurrió alrededor de la 01:50, cuando personal policial realizaba tareas de patrullaje preventivo en inmediaciones de calle Amanecer y Pimenides, en un descampado de la zona.

Menor de 15 años fue aprehendido con un arma de fuego en Las Heras

Menor de 15 años fue aprehendido con un arma de fuego en Las Heras

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un menor de 15 años fue aprehendido en la madrugada de este martes tras ser sorprendido en posesión de un arma de fuego en Las Heras.

Leé además

Barrio Cerro de La Capilla de Las Heras. Foto: Google Streeet. 

La estrangularon en su cama: el detenido por el crimen en Las Heras es la pareja de Rita, la mujer arrastrada en el zanjón de Los Ciruelos

Por Redacción Policiales
Barrio Cerro de La Capilla de Las Heras. Foto: Google Streeet. 

Hallaron a una mujer muerta en su casa en Las Heras: detuvieron a una pareja que se encontraba en la vivienda

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió alrededor de la 01:50, cuando personal policial realizaba tareas de patrullaje preventivo en inmediaciones de calle Amanecer y Pimenides, en un descampado de la zona.

Según la reseña oficial, los efectivos observaron al menor sobre la vereda, quien al advertir la presencia del móvil policial emprendió la fuga hacia el interior del descampado. Durante la huida, arrojó entre la maleza un arma de fuego tipo pistolón calibre 14.

El personal logró interceptar al joven y procedió a su aprehensión, además del secuestro del arma. En el caso intervino la Oficina Fiscal de la jurisdicción, desde donde se dispusieron las medidas de rigor correspondientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Recuperaron el sable histórico robado en El Plumerillo

Recuperaron el sable histórico que había sido robado en el Campo Histórico de El Plumerillo

Por Lautaro Domínguez
Campo Histórico El Plumerillo.

Se robaron un sable de los Granaderos en el campo Histórico El Plumerillo

Por Redacción Policiales
hizo un boquete en el techo de un negocio de celulares, sono la alarma y lo detuvieron adentro

Hizo un boquete en el techo de un negocio de celulares, sonó la alarma y lo detuvieron adentro

Por Redacción Policiales
Las Heras: detuvieron a un joven de 23 años tras asaltar a un menor a punta de pistola

Dos jóvenes asaltaron a un menor a punta de pistola, pero los vio la Policía y uno fue detenido

Por Redacción Policiales