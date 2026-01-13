El hecho ocurrió alrededor de la 01:50, cuando personal policial realizaba tareas de patrullaje preventivo en inmediaciones de calle Amanecer y Pimenides, en un descampado de la zona.

Menor de 15 años fue aprehendido con un arma de fuego en Las Heras

Un menor de 15 años fue aprehendido en la madrugada de este martes tras ser sorprendido en posesión de un arma de fuego en Las Heras.

Según la reseña oficial, los efectivos observaron al menor sobre la vereda, quien al advertir la presencia del móvil policial emprendió la fuga hacia el interior del descampado. Durante la huida, arrojó entre la maleza un arma de fuego tipo pistolón calibre 14.