Derrumbe en un centro médico de Osecac: gran operativo y seis heridos

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en Medrano al 1164, en Palermo. Se desplomó parte del cielorraso del edificio

Un centro médico perteneciente a la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) se derrumbó este martes en el barrio porteño de Palermo

Un centro médico perteneciente a la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) se derrumbó este martes en el barrio porteño de Palermo, lo que motivó un amplio operativo de emergencia. Como consecuencia del siniestro, seis personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en Medrano al 1164, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti, cuando se desplomó parte del cielorraso del edificio, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Personal del SAME asistió en el lugar a 10 pacientes, de los cuales seis fueron derivados a los hospitales Durand, Fernández y Ramos Mejía, con diversas lesiones cuya gravedad no fue detallada.

De acuerdo al parte policial, el siniestro se produjo en un centro médico que cuenta con planta baja y dos pisos, donde funcionan distintos consultorios.

Tras el derrumbe, intervinieron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, efectivos de la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad y personal del cuerpo K-9, con perros entrenados para la búsqueda y rescate de personas.

Luego de una inspección final, los bomberos del GER confirmaron que no quedaron personas atrapadas dentro del establecimiento, que fue evacuado de manera preventiva mientras se realizaban las tareas de control y seguridad.

