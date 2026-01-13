Giro en el crimen a la salida del boliche: sólo quedó imputado el chofer y hay un nuevo prófugo

Un giro de 180° dio la investigación del asesinato de Cynthia Romina Landi Rodríguez (39): de cuatro imputados por homicidio (tres de ellos policías ), ahora sólo queda uno, un colectivero y hay un hombre prófugo: el primo del chofer detenido. Además, otros dos sujetos que iban en el auto que se utilizó para el crimen pero los investigadores desconocen sus identidades.

La fiscal de Homicidios Claudia Ríos , le cambió la imputación a los tres policías que inicialmente estaban imputados por " homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, considerando a los tres uniformados como coautores del crimen ocurrido el domingo 4 de enero a metros de la disco Queen de Dorrego.

Con los avances de la investigación los efectivos acusados - Víctor Alberto Cisterna Díaz (31), y las dos mujeres policías Victoria Abril (26) y Lourdes Ivonne Ricarte Muñoz (29) - pasaron a estar imputados por “encubrimiento agravado ”, delito que tiene penas que van de 1 mes a 3 años de prisión, por lo que tras pagar una fianza de $ 15 millones quedarán en libertad.

“Tal cambio se determinó luego de que las imágenes de las cámaras del lugar del hecho fueran chequeadas”, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Luego se aclaró que “la calificación para los tres policías imputados por encubrimiento agravado se determinó debido a que colaboraron a eludir la labor de la Justicia y no informaron el homicidio”.

Los impactos de bala que quedaron en la puerta de la casa de Cynthia Landi, quien fue asesinada en Guaymallén tras una pelea en la Disco Queen. Foto: diario Los Andes.

El que sigue acusado por el asesinato es el colectivero Lautaro Stagnoli (23) por la figura "homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

Stagnoli fue declarado prófugo con pedido de captura nacional e internacional y acorralado por la situación decidió entregarse el 9 de diciembre pasado.

Ahora, desde el Ministerio Público Fiscal se informó que en la misma situación de prófugos se encuentran tres sospechosos. Uno de ellos es Benjamín Alaniz, primo de Stagnoli y quien conducía el Corsa que se habría utilizado para concretar el crimen. En ese mismo auto iban otras dos personas que habría participado en el homicidio y que según la información de la Fiscalía de Homicidios, no han sido identificados.

Pelea y disparos

En la madrugada del domingo, cerca de las 3.55, ingresaron varios llamados al 911 alertó sobre un altercado entre clientes de la disco y cuidacoches que les querían romper el vidrio del auto, en las inmediaciones de la conocida disco frecuentada por la comunidad LGBTIQ+, ubicada en 25 de Mayo al 300 de Dorrego, Guaymallén.

Cuando llegó la policía, los familiares de Landi indicaron que había recibido un disparo y que su familia la había trasladado en un auto hasta la guardia del hospital Central.

Según la investigación inicial realizada por personal de Unidad Investigativa (UID), el caso comenzó cuando unos clientes de Queen salieron de boliche y comenzaron a discutir por el pago de estacionamiento con cuidacoches que trabajan en la zona.

La pelea terminó cuando los “trapitos” corriendo hasta la casa de Landi, ubicada a unos 50 metros del lugar, y entraron por el portón luego de que el hermano de la víctima, quien también habría estado trabajando en el lugar, los hiciera pasar.

Los sospechosos se fueron en un auto blanco, pero luego regresaron y al pasar frente a la casa, uno de los ocupantes disparó cinco veces contra la vivienda. Cynthia que nada tenía que ver en el asunto estaba justamente cerrando el portón recibió un balazo fatal que ingresó por su axila derecha, mientras que el tirador escapaba por 25 de Mayo hacia el Este.

La mujer fue llevada al hospital por sus familiares, pero al ingresar al Hospital Central se confirmó que la mujer ya había fallecido. El diagnóstico médico indicó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la región axilar derecha.