La estrangularon en su cama: el detenido por el crimen en Las Heras es la pareja de Rita, la mujer arrastrada en el zanjón de Los Ciruelos

La desaparición de Rita , la mujer que vivía debajo del puente y que fue arrastrada por las aguas del Zanjón de los Ciruelos y aún no encontrada, tuvo un trágico correlato: el asesinato de una mujer de 74 años en un barrio privado de Las Heras , un hecho que los investigadores vinculan de manera directa.

Es que quien fuera la pareja de Rita -Juan Manuel Ramírez (35)- fue detenido el domingo en el barrio Cerro dela Capilla, en la vivienda de su madrastra, Silvia Susana Rodríguez, quien fue asesinada, posiblemente el viernes pasado por la noche.

Ramírez podría ser imputado en las próximas horas por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien lleva adelante la investigación. También sería imputada una mujer de 37 años, nueva pareja de Ramírez , que también estaba en la casa. En breve se conocerá la imputación que les impone la fiscal para esta caso que podría ser calificado como homicidio agravado por el vínculo y por ser en contexto de violencia de género (femicidio).

Por lo pronto, el personal de policía Científica, al analizar la escena del crimen, encontró a la anciana en su casa, tapada con una sábana. La pericia determinó, inicialmente que sería una muerte por estrangulamiento y que Silvia Rodríguez habría muerto, posiblemente, el viernes por la noche. Nunca antes ya que la mujer habló por teléfono con un hijo directo, el mismo viernes por la tarde, según explicó un fuente policial.

El hecho se conoció el domingo por la mañana, cerca de las 11.30, cuando ingresó un llamado a la línea de emergencias 911 y una mujer denunció que hacía tiempo que no podía contactar a Silvia Susana Rodríguez, aportando su domicilio: una casa de la manzana 3 del barrio Cerro de La Capilla, que tiene salida sobre la avenida Champañat de Las Heras.

La mujer indicó también que Rodríguez vivía sola y que había ido hasta su casa, donde la atendió una persona que no conocía y que le había dicho que la dueña de casa no estaba.

Todo la situación le resultó sospechosa a la denunciante, sobre todo que se hubiera ido, cuando su auto estaba frente a la casa.

Tras recibir la denuncia, un móvil policial fue derivado al lugar señalado y, los policías entrevistaron al hombre en cuestión, quien resultó ser Ramírez.

Cuando se solicitaron datos sobre el sujeto detectaron que tenía antecedentes por: falso testimonio, una captura pendiente, robo simple, hurto en grado de tentativa y una condena por homicidio agravado de 2018

Ramírez explicó que su madre adoptiva había viajado al Malargüe el viernes. Pero la respuesta generó dudas en los uniformados que, le solicitaron ingresar a la casa.

A simple vista, encontraron drogas sobre una mesa y algunas bebidas alcohólicas. En el lugar también estaba N. E., mujer de 37 años, pareja del sospechoso.

Los policías siguieron revisando la vivienda y cuando quisieron entrar a una habitación la encontraron cerrada con llave. De inmediato los efectivos policiales solicitaron instrucciones al ayudante Fiscal Pablo Buzzola pero Ramírez explicó que adentro estaba su madre adoptiva que había fallecido el viernes por la noche, sin explicar las causas de deceso.

Al ingresar a la habitación, los investigadores encontraron a la anciana sobre la cama, sin vida, cubierta por una sábana. Minutos más tarde llegó al lugar personal de la Unidad Investigativa, de Investigaciones y de Policía Científica que comenzó a realizar las pericias del caso para un caso.

Por el trabajo de Científica, aun cuando habían pasado casi dos días, se encontraron signos de que la mujer fue estrangulada. El cuerpo fue traslado al Cuerpo Médico Forense donde se está realizando la necropsia correspondiente.

Con este panorama, Ramírez y su nueva novia fueron trasladados a una dependencia policial, por orden de la Fiscalía de homicidios.