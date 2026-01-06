Videos de violentos episodios en la puerta de boliche donde se originó el crimen de Cynthia: "Extorsionan"

Una mujer de 39 años fue asesinada tras una pelea que inició en la puerta de un boliche de Dorrego, crimen por el cual están detenidos tres policías. El brutal homicidio generó una polémica entre la propietaria de la disco y los familiares de la víctima, quienes residen a metros del local bailable.

Ana Laura Nicoletti, más conocida como La Turca , propietaria de Queen , el boliche frecuentado por la comunidad LGBTIQ+, ubicado en 25 de Mayo al 300 de Dorrego, Guaymallén, salió a despegarse del crimen de Cynthia Romina Landi Rodríguez (39), ocurrido en la madruga del domingo pasado.

“Yo no quería hablar de este tema porque me parece un espanto que maten a una chica así. Debe ser tremendo para la madre, no me puedo imaginar estar en su situación, pero la verdad es que ella me ha atacado a mí y a mi negocio”, indicó la empresaria.

“Ella (la madre de Cynthia) sabe que los policías que están detenidos no estuvieron en Queen y eso se puede ver en las cámaras de seguridad que yo le entregué a los policías cuando vinieron a pedírmelas”.

Según la Turca, en las imágenes se puede ver un auto blanco que se detiene, alguien se baja y se vuelve a ir hacia el Este. Y en el video no se ve la pelea entre los policías y los cuidacoches que fue en la esquina de la cuadra donde funciona la disco frecuentada por la comunidad LGBTIQ+.

“La mujer dice incluso que esos policías son parientes míos y yo no sé si son policías, no tengo ni idea quienes son. Y ella lo sabe”, se defiende la dueña del local nocturno. “Repudio lo que pasó, pero yo no tengo relación con el hecho. Yo tengo que defender 20 puestos de trabajo y he aportado las cámaras para que el caso se aclare”, repite.

Luego indicó que la madre de la víctima “es la jefa de la banda de trapitos conformada también por sus dos hijos, y en algunos momentos por Cynthia Landi”. “Es una familia de delincuentes; ella los maneja. Cobran $10.000 por auto y si no le pagan, los extorsionan”, sostiene la dueña de Queen.

Luego explica que su local tiene seguridad adentro y afuera para proteger a los clientes, autos y a los vecinos, pero “la familia de la víctima es conflictiva”.

Una serie de situaciones violentas

Luego enumera una serie de situaciones violentas ocurridas en las inmediaciones del boliche -no en la madrugada del crimen, sino en los últimos tiempos- y que han quedado registrada en sus cámaras de seguridad y han sido denunciadas en la oficina fiscal de la zona.

“Yo tenía una playa de estacionamiento, pero la tuve que cerrar porque le tiraban piedras a los autos y en una ocasión atacaron al cuidador. Eso está denunciado”, afirma.

“Una noche quiso (un presunto integrante de esa familia) robar un auto y uno de los chicos de seguridad lo corrió y vinieron todos a quejarse. “son todos violentos con los clientes y con los vecinos”, sostiene.