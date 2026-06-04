4 de junio de 2026 - 10:34

Misterio subterráneo en Nueva York: la policía investiga a hombres que salen de las alcantarillas de la ciudad

El Departamento de Policía de Nueva York analiza grabaciones de grupos que operan en Brooklyn y Queens en busca de posibles pertenencias de valor en el drenaje.

Un nuevo misterio en Nueva York es protagonizado por una serie de videos extraños de hombres que se meten a las alcantarillas sin explicación.&nbsp;

Un nuevo misterio en Nueva York es protagonizado por una serie de videos extraños de hombres que se meten a las alcantarillas sin explicación. 

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Por Cristian Reta

Netflix ha convertido las historias oscuras y los crímenes sin resolver en el contenido favorito de la audiencia global. Sin embargo, a veces la realidad supera a la ficción. En las últimas semanas, las calles de Nueva York se han convertido en el escenario de un misterio que parece salido de un guion de suspenso.

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La policía de la ciudad está llevando a cabo una investigación tras la aparición de múltiples videos en redes sociales. Las imágenes muestran a grupos de hombres entrando y saliendo del sistema de alcantarillado, una actividad que ha encendido las alarmas de las autoridades locales por su peligrosidad y sus implicancias legales.

La búsqueda de tesoros ocultos en el subsuelo de Brooklyn y Queens

Los incidentes han sido captados por cámaras de vigilancia en diversos barrios de Brooklyn y Queens. Según fuentes policiales citadas por medios estadounidenses, se cree que estos individuos son "cazatesoros" y exploradores urbanos que buscan objetos de valor en las profundidades de la ciudad. En las grabaciones se observa cómo retiran las pesadas tapas de hierro para descender al sistema de drenaje y vuelven a salir a la superficie varias horas más tarde.

A pesar de la fascinación que generan estos videos en las plataformas digitales, el Departamento de Protección Ambiental (DEP) ha sido tajante al respecto: entrar en el sistema de alcantarillado es una actividad ilegal y extremadamente peligrosa. Las autoridades advierten que quienes deciden bajar se exponen a peligros invisibles pero letales, como la presencia de gases nocivos, superficies inestables y riesgos de inundación repentina en espacios confinados.

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Qué dice el Departamento de Policía de Nueva York sobre los sospechosos

El Departamento de Policía de Nueva York informó que, hasta la fecha, no se han reportado heridos ni se han realizado detenciones oficiales, aunque la investigación sigue activa para determinar si se trata de una organización coordinada. Los sospechosos suelen huir del lugar en vehículos desconocidos apenas terminan su incursión subterránea. De ser atrapados, podrían enfrentar cargos criminales por robo con allanamiento de morada.

Las autoridades locales han emitido una advertencia clara para evitar que esta práctica se extienda entre ciudadanos atraídos por la curiosidad o el beneficio económico. Nunca deben introducirse en tuberías, desagües, sumideros o puntos de descarga bajo ninguna circunstancia. Los riesgos incluyen asfixia y atrapamiento en túneles que no están diseñados para el tránsito humano sin equipo especializado y monitoreo de aire constante.

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