Lleva 15 días desaparecida: cómo sigue la búsqueda de Rita, la mujer brasileña que vivía en el Zanjón de los Ciruelos

Quince días después de que fuera arrastrada por las aguas del Zanjón de los Ciruelos, sigue la búsqueda Rita , la ciudadana brasileña que vivía en situación de calle, debajo de un puente del cauce aluvional que marca el límite entre Ciudad y Las Heras.

Intenso operativo en Mendoza: continúa el rastrillaje en el Zanjón de los Ciruelos por una mujer desaparecida

“Hasta que la justicia lo indique, seguiremos con la búsqueda”, explicaron desde el Ministerio de Seguridad, que desde el 30 de diciembre pasado busca a Rita De Cassia Floriani (54) en Las Heras, Guaymallén y Lavalle siguiendo el curso del canal.

Bomberos del Cuartel Central y voluntario de Las Heras, además de personal de Defensa Civil siguen buscando a la mujer, en distintas zonas donde creen posible que el cuerpo pueda haber quedado atascado o bien enterrado.

El viernes y sábado de la semana pasada se hizo un operativo de búsqueda especial aprovechando las condiciones que dejó un corte de agua realizado por Irrigación.

Sigue la búsqueda de Rita De Cassia Floriani, quien fue arrastrada por las aguas de Zanjón de los Ciruelos.

La acción se realizó con Bomberos del Cuartel Central, incluido el equipo especial de buzos del mismo cuartel, Bomberos Voluntarios, además de Defensa Civil, Policía Rural con cuatriciclos, Policía Montada con caballos, personal de la División VANT (drones), efectivos policiales de distintas jurisdicciones y voluntarios.

Desde el inicio de la búsqueda, los equipos recorrieron más de 30 kilómetros a pie utilizando ganchos de rastreo, inspecciones oculares y tareas específicas en el interior del cauce, tanto en el zanjón de Los Ciruelos como en el canal Cacique Guaymallén y otros cursos de agua vinculados de zonas de Las Heras, Guaymallén y Lavalle.

Los rastrillajes incluyeron sectores como el camping El Pinar, callejón Arizu, Ruta 24, Ruta 28, Jocolí, La Pega, El Chilcal, Tres de Mayo, Alto del Olvido y La Palmera, entre otros puntos.

En varias áreas, el avance se vio dificultado por la abundante vegetación, los cañaverales, montículos de basura, la complejidad del terreno y el elevado caudal de agua, lo que obligó a combinar recorridos a pie con sobrevuelos de drones, apoyo del helicóptero de la Policía de Mendoza y tareas en el cauce con kayak, a cargo de personal especializado de Bomberos.