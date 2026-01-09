Continúa el operativo de búsqueda de la mujer que fue arrastrada por la crecida del Zanjón de los Ciruelos

A más de una semana del incidente ocurrido el pasado 30 de diciembre, continúa el operativo de búsqueda de la mujer desaparecida en el Zanjón de los Ciruelos , en zonas de Las Heras y Guaymallén

Con drones y un helicóptero buscan a la mujer que fue arrastrada por la crecida del Zanjón de los Ciruelos

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, la mujer se encontraba en situación de calle y vivía dentro del zanjón, a la altura de Alpatacal y Houssay de Ciudad. Fue sorprendida por una repentina crecida del agua producto de las tormentas, siendo arrastrada por la corriente. Un llamado de los vecinos al 911 activó la búsqueda.

Desde entonces, distintas unidades de emergencia trabajan de manera ininterrumpida para dar con su paradero , a pesar de que las intensas lluvias registradas en las últimas horas mantienen elevado el nivel del agua y dificultan las tareas de búsqueda.

En las últimas horas se montó un operativo de gran magnitud con motivo del corte total de agua dispuesto por irrigación, que se desarrolla hoy y continuará mañana. Esta acción que involucra a Bomberos del Cuartel Central, incluido el equipo especial de buzos del mismo cuartel, Bomberos Voluntarios, además de Defensa Civil, Policía Rural con cuatriciclos, Policía Montada con caballos, personal de la División VANT (drones), efectivos policiales de distintas jurisdicciones y voluntarios.

Desde el inicio de la búsqueda, los equipos recorrieron más de 30 kilómetros a pie utilizando ganchos de rastreo, inspecciones oculares y tareas específicas en el interior del cauce, tanto en el zanjón de Los Ciruelos como en el canal Cacique Guaymallén y otros cursos de agua vinculados de zonas de Las Heras, Guaymallén y Lavalle.

Los rastrillajes incluyeron sectores como el camping El Pinar, callejón Arizu, Ruta 24, Ruta 28, Jocolí, La Pega, El Chilcal, Tres de Mayo, Alto del Olvido y La Palmera, entre otros puntos. En varias áreas, el avance se vio dificultado por la abundante vegetación, los cañaverales, montículos de basura, la complejidad del terreno y el elevado caudal de agua, lo que obligó a combinar recorridos a pie con sobrevuelos de drones, apoyo del helicóptero de la Policía de Mendoza y tareas en el cauce con kayak, a cargo de personal especializado de Bomberos.

operativo busqueda mujer que cayó zanjón de los ciruelos Prensa Gobierno de Mendoza

A pesar del despliegue y del trabajo coordinado entre las distintas fuerzas, los resultados por el momento son negativos. Desde los organismos intervinientes indicaron que las tareas continuarán de manera exhaustiva durante los días habilitados por el corte del caudal, considerados determinantes para profundizar la búsqueda.

Las autoridades reiteraron que el operativo se adapta permanentemente a las condiciones climáticas y del terreno, mientras se mantienen activos todos los recursos para intentar dar con la mujer desaparecida.