Con drones y un helicóptero buscan a la mujer que fue arrastrada por la crecida del Zanjón de los Ciruelos

El operativo de búsqueda comenzó ayer en Ciudad y hoy se centra en Las Heras y Guaymallén.

Búsqueda de la mujer que cayó al Zanjón de los Ciruelos. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Compartir







Un amplio operativo de búsqueda realiza la policía en busca de la mujer en situación de calle que ayer, en Ciudad, fue arrastrada por el cauce del Zanjón de los Ciruelos, que vio repentinamente su caudal por una tormenta.

Desde los primeros minutos de esta mañana, trabajan siguiendo el cauce – en zonas de Las Heras y Guaymallén- personal de Cuartel Central de Bomberos, del Cuerpo de Aviación Policial (CAP) y de VANT (drones), según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

e00c885a-7b9c-4c11-ae43-b071e31b783a “El (helicóptero) Halcón está sobrevolando las zonas donde se ha concentrado la búsqueda y por hora no hay resultados positivos.”, explicaron.

La persona buscada es una mujer en situación de calle que ayer, cerca de las 14.30 fue arrastrada por la crecida ya que se encontraba viviendo dentro del zanjón, a la altura de Alpatacal y Houssay de Ciudad. Tras la denuncia de los vecinos, comenzó la búsqueda que hoy se retomó con las primeras luces de día.

Según trascendió en las primeras horas, se creyó que la parea de la mujer que en el límite entre Ciudad y Las Heras a la altura de la calle Paso de los Andes, era conocida como “Rita”, también había sido arrastrada por el agua pero luego esa situación fue desestimada por la policía.