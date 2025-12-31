31 de diciembre de 2025 - 10:41

Un ciclista fue atropellado en Lavalle por un camionero que escapó

El hecho ocurrió por la noche a la altura del kilómetro 3342, pasando el control de Jocolí. El conductor del camión fue interceptado más adelante.

Un ciclista fue atropellado en Lavalle por un camionero que huyó

Un ciclista fue atropellado en Lavalle por un camionero que huyó

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un accidente vial con un ciclista lesionado se registró este martes por la noche en Lavalle, sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3342, pasando el control de Jocolí.

El episodio ocurrió alrededor de las 20:25 y fue informado mediante un llamado al 911, que alertó sobre un ciclista que había sido atropellado por un camión que continuó su marcha. Personal de la Subcomisaría El Porvenir se desplazó al lugar y constató que la víctima, de 31 años, circulaba en bicicleta hacia el sur cuando fue embestida desde atrás por un camión Iveco modelo 330.

Como consecuencia del impacto, el ciclista sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Sicoli para recibir atención médica.

Tras un operativo de búsqueda, efectivos policiales interceptaron el camión más adelante. El conductor fue identificado como R.A.A., de 43 años. Al chofer se le practicó el dosaje de alcohol en sangre, que arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

Por disposición de la autoridad judicial, el conductor quedó aprehendido en la Comisaría 17°.

