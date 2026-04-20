20 de abril de 2026 - 08:36

Una conductora ebria protagonizó un violento vuelco en Lavalle: dos mujeres heridas

Un siniestro vial se registró este martes a las 6:30 en Lavalle, cuando un Fiat Cronos protagonizó un vuelco sobre la Ruta 24, a unos 200 metros al norte de calle Palomares.

Vuelco en Lavalle: una conductora alcoholizada y dos mujeres heridas

Vuelco en Lavalle: una conductora alcoholizada y dos mujeres heridas

Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un siniestro vial se registró este martes a las 6:30 en Lavalle, cuando un Fiat Cronos protagonizó un vuelco sobre la Ruta 24, a unos 200 metros al norte de calle Palomares.

Leé además

Accidente en Lavalle.

Quintuplicó el alcohol permitido en Lavalle y chocó contra un auto estacionado: lesionó a una mujer
Polo Judicial de Ciudad | Archivo Los Andes

Investigan la aparición de imágenes creadas con IA de alumnas de un colegio religioso de Lavalle

Según informaron fuentes policiales, por causas que aún se investigan, el vehículo perdió el control y terminó volcado a la vera de la calzada. Al arribar al lugar, personal policial y de emergencias constató que la conductora presentaba un dosaje de alcohol de 0,78 gramos por litro de sangre.

La mujer fue asistida por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes le diagnosticaron politraumatismo moderado y dispusieron su traslado al Hospital Sicoli.

En tanto, una acompañante de 50 años también sufrió politraumatismo moderados y fue derivada al mismo centro asistencial. Otra mujer que viajaba en el vehículo no presentó lesiones de gravedad.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, que investiga las circunstancias del hecho.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El automóvil Mercedes Benz CLA 200 secuestrado.

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre ligado a estafas en Mendoza: le incautaron un auto de alta gama

Por Redacción Policiales
Encontraron sano y salvo al hombre que era intensamente buscado en Godoy Cruz.

Apareció el hombre de 51 años que había desaparecido en Godoy Cruz

Por Noelia González
La Paz: dijo que lo golpeó un caballo, pero tenía un disparo en la cabeza

Insólito caso en La Paz: dijo que lo golpeó un caballo, pero tenía un disparo en la cabeza

Por Enrique Pfaab
El jurado no llegó a un acuerdo con el principal apuntado del crimen, Guillermo Emanuel Sosa González

Crimen del prestamista de la Cuarta: absolvieron a cuatro de los cinco imputados

Por Redacción Policiales