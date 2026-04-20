Una conductora ebria protagonizó un violento vuelco en Lavalle: dos mujeres heridas

Un siniestro vial se registró este martes a las 6:30 en Lavalle, cuando un Fiat Cronos protagonizó un vuelco sobre la Ruta 24, a unos 200 metros al norte de calle Palomares.

Un siniestro vial se registró este martes a las 6:30 en Lavalle, cuando un Fiat Cronos protagonizó un vuelco sobre la Ruta 24, a unos 200 metros al norte de calle Palomares.

Según informaron fuentes policiales, por causas que aún se investigan, el vehículo perdió el control y terminó volcado a la vera de la calzada. Al arribar al lugar, personal policial y de emergencias constató que la conductora presentaba un dosaje de alcohol de 0,78 gramos por litro de sangre.

La mujer fue asistida por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes le diagnosticaron politraumatismo moderado y dispusieron su traslado al Hospital Sicoli.

En tanto, una acompañante de 50 años también sufrió politraumatismo moderados y fue derivada al mismo centro asistencial. Otra mujer que viajaba en el vehículo no presentó lesiones de gravedad.