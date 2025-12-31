Acordó por redes vender su revólver pero cuando llegó al punto de encuentro lo esperaba la Policía

El hecho ocurrió en la intersección de calle Elpidio González y Carril Ponce, donde se había acordado el punto de encuentro, una estación de servicio.

Un hombre de 52 años fue detenido este martes por la tarde en Guaymallén cuando intentaba vender un arma de fuego a través de una transacción pactada por redes sociales. El procedimiento se realizó alrededor de las 19 y estuvo a cargo de personal de Investigaciones.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Elpidio González y Carril Ponce, donde se había acordado el punto de encuentro, una estación de servicio. Según informaron fuentes policiales, los efectivos tomaron conocimiento de que se estaba concretando la compra de un arma de fuego y montaron un operativo en el lugar.

Al arribar, los investigadores constataron que el sospechoso, identificado con las iniciales N. M.C. F., se encontraba a bordo de una camioneta Ford Ranger. En ese momento, el hombre extrajo de la guantera un envoltorio que contenía un pistolón calibre 32, marca Alsacia, confirmándose así la maniobra ilegal.

Por disposición de la Fiscalía 2, el sujeto quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría 25°, donde quedó a disposición de la Justicia. Además, se ordenó el secuestro del arma, la cual no registra antecedentes en el sistema.