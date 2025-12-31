Robaron una moto y chocaron con un micro en Las Heras: murió un joven de 28 años y otro está grave

El siniestro ocurrió esta mañana en Martín Fierro y 25 de Mayo. La víctima fatal fue identificada como Fabián Lucero.

Robaron una moto y chocaron con un micro en Las Heras

Un joven motociclista falleció este martes por la mañana en un grave accidente vial ocurrido en Las Heras. El siniestro se produjo alrededor de las 7 en la intersección de las calles Martín Fierro y 25 de Mayo, donde colisionaron una moto y un micro del transporte público.

La víctima fatal fue identificada como Fabián Lucero, de 28 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Zanella 150 cc acompañado por otro joven de 20 años, identificado con las iniciales R.E.L. Por causas que se investigan, la moto impactó contra un colectivo Mercedes Benz perteneciente a la empresa VITSA, conducido por una mujer de 53 años, identificada como C.G.O.

Según informaron fuentes policiales, personal policial tomó conocimiento del hecho a través de un llamado al 911. Al arribar al lugar, constataron que Lucero había fallecido en el lugar producto del impacto, mientras que su acompañante fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado con politraumatismo grave.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, la motocicleta circulaba sin casco y con el encendido puenteado. Además, el propietario del rodado se presentó posteriormente y declaró que había dejado la moto estacionada en la vereda de su domicilio la noche anterior y que la misma había sido sustraída.

A la conductora del colectivo se le practicó el dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l). En tanto, trascendió que la víctima fatal contaba con antecedentes por robo agravado, robo simple en tentativa y tenencia ilegal de arma de fuego.