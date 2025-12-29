Un conductor de 33 años denunció el robo anoche. Aseguró que le abrieron el camión cuando estacionó en Acceso Norte y Pascual Segura, de Las Heras.

Se bajó del camión para comprar en una YPF y le robaron 10.000 dólares

Un importante robo se registró en la madrugada de este domingo en Las Heras, cuando delincuentes sustrajeron una suma cercana a los 10.000 dólares de un camión que se encontraba estacionado frente a una estación de servicio, según informaron fuentes policiales tras la denuncia del damnificado.

El hecho ocurrió alrededor de las 00.15 en la intersección de Acceso Norte y Pascual Segura, frente a la estación de servicio YPF. La víctima, identificada como M.A.B., de 33 años, relató que dejó su camión estacionado para realizar una compra en el minimarket del lugar.

Al regresar, el chofer advirtió que la puerta del acompañante estaba abierta y que el interior del rodado se encontraba revuelto. Tras revisar el vehículo, constató la sustracción de dinero en efectivo, precisando luego que el monto robado ascendía a 10.000 dólares. Según se informó, el camión no contaba con medidas de seguridad.