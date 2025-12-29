Un joven asesinado a puñaladas y otro herido dejó una pelea en Las Heras: ambos tenían antecedentes

Una riña entre varios hombres terminó este domingo a la noche con un joven de 25 años muerto y otro gravemente herido , ambos atacados con armas blancas, en el departamento de Las Heras .

Alerta argentinos: los 10 modelos de autos y camionetas más robados en Chile

Atropelló y arrastró a un joven tres cuadras: el conductor dice que lo intentó asaltar y el herido lucha por su vida

Fuentes policiales indicaron que el hecho se registró alrededor de las 22.30 en la zona de calles Paul Harris y Sargento Cabral, aunque los primeros llamados de alerta llegaron desde distintos puntos del barrio, lo que dio cuenta de la dinámica confusa y dispersa del enfrentamiento.

La Policía tomó conocimiento que en Esquiú y Sargento Cabral , a pocas cuadras del primer escenario, se encontraba un hombre con una herida en el abdomen, identificado como Gonzalo Emanuel Narváez (25) , quien alcanzó a manifestar que había tenido problemas con otros sujetos. Ante la gravedad del cuadro, familiares lo trasladaron de urgencia al hospital Carrillo , donde ingresó en estado crítico .

Minutos más tarde, un nuevo llamado al 911 alertó sobre otro sujeto herido en Río Negro y Sargento Cabral . Al arribar los efectivos, la víctima indicó que había sido apuñalada . Este hombre, identificado como E. I. K., de 31 años , relató que caminaba junto a un amigo cuando ambos fueron abordados por varios individuos con quienes mantenían conflictos de vieja data .

La situación derivó rápidamente en una riña, durante la cual los agresores utilizaron armas blancas.

El herido fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), que le diagnosticó lesiones de arma blanca en la pierna y en el brazo izquierdo, y luego fue trasladado al Lagomaggiore, donde quedó internado fuera de peligro.

Poco después, desde el Carrillo se confirmó el fallecimiento de Narváez, producto de la grave herida abdominal sufrida durante el enfrentamiento.

Ambos tienen antecedentes en la Justicia

La víctima fatal (Narváez) contaba con antecedentes por averiguación de hurto simple y averiguación de robo simple en tentativa, según detalló el Ministerio de Seguridad y Justicia.

En tanto, el herido de 31 años posee antecedentes por averiguación de hurto agravado por escalamiento.

La causa quedó en manos del fiscal Jorge Vera, de la Oficina Fiscal Las Heras, quien dispuso la intervención de Policía Científica, personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y la realización de todas las actuaciones de rigor para reconstruir lo sucedido, determinar el móvil de la pelea, identificar a los agresores y señalar las responsabilidades en concreto.