Las Heras rompió un récord: cocinaron el choripán más grande de Argentina en la Fiesta de las Colectividades

Se elaboró un choripán de 400 metros a cargo de El Chiquito Parrilla, que se convirtió en el momento central de la jornada.

La municipalidad de Las Heras utilizó más de 800 kilos de chorizo y 300 kilos de pan y logró crear el choripán más grande del país.

La Municipalidad de Las Heras inauguró una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades en el Parque de la Familia. El evento se realizó desde el viernes 19 y se extiende hasta el domingo 21 de diciembre. Se presenta como un espacio de encuentro que atrae a cientos de familias con una amplia oferta de actividades y opciones gastronómicas.

La propuesta inaugural incluyó un paseo de compras con más de 100 feriantes locales y una destacada cartelera artística. Las colectividades de Brasil, Bolivia, Hungría, Italia y Estados Unidos fueron las protagonistas, que aportaron música, danzas y expresiones representativas de sus tradiciones a la jornada.

El choripán mas grande de Argentina El momento destacado del evento fue la elaboración del choripán más grande de Argentina a cargo de El Chiquito Parrilla. La preparación alcanzó una longitud de 400 metros de longitud y se desarrolló sobre calle Boulogne Sur Mer. El acontecimiento convocó a una gran cantidad de vecinos y vecinas del departamento.

feria colectividades las heras Para su elaboración se requirió el uso de más de 800 kilos de chorizo y 300 kilos de pan, logrando un total de 1.500 platos. Las porciones fueron entregadas a cambio de alimentos no perecederos y productos de la canasta navideña destinados a los merenderos municipales del departamento.

“Quiero agradecer a cada vecino y vecina que se acercó y fue parte de esta primera jornada. La participación y la solidaridad nos identifican como lasherinos y nos muestran que, cuando trabajamos juntos, logramos acciones que fortalecen a toda la comunidad» , destacó el Intendente del departamento de Las Heras, Francisco Lo Presti.