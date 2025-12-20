Emmanuel Horvilleur vuelve a Mendoza para un sunset musical al pié de la montaña

Emmanuel Horvilleur regresa a Mendoza y lo hace en un formato distinto al habitual. Este sábado 20 de diciembre desde las 18 , el artista será parte de Isidris Sunset , una experiencia al aire libre que reúne música en vivo, vino , gastronomía premium y paisaje, en Puesto del Indio – Estancia San Isidro .

El evento se desarrollará en un espacio abierto, con vista al entorno natural mendocino, y contará con DJ sets y propuestas gastronómicas pensadas para acompañar el atardecer. Horvilleur llegará en plena etapa de presentación de Mi Año Gótico , su nuevo disco, editado recientemente, que propone una obra integral tanto en lo musical como en lo audiovisual.

Antes del show, el músico habló sobre el escenario mendocino, el proceso del álbum y el contexto en el que decidió lanzar este trabajo.

— Sí, es verdad. Volver tan rápido está buenísimo. Me genera mucha alegría, la verdad.

—¿Qué sabés del evento y del lugar donde se va a hacer Isidris Sunset?

— No mucho, es la primera vez que voy. Ayer justo hablaba con alguien que me contaba que ya habían hecho un sunset ahí. Tengo entendido que es un lugar abierto, no es un teatro ni un espacio cerrado, y eso me gusta. El paisaje mendocino es hermoso, así que seguramente va a estar buenísimo.

—Venís en un momento especial, con “Mi Año Gótico” recién salido. ¿Este show ya funciona como presentación del disco?

— En parte sí, pero en realidad lo vamos a presentar más fuerte el año que viene. Ahora ya adelantamos bastante en el show, pero el disco salió hace menos de un mes. Yo creo que el año que viene va a ser cuando el show esté 100% atravesado por el disco.

Emmanuel Horvilleur.jpg

—Cuando hablamos en junio habías venido a Mendoza para tocar en La Nave.

— Sí, exacto.

—En ese momento ya habíamos hablado del disco. ¿Hoy sentís que el proyecto terminó de tomar forma?

— El disco ya salió, está completo. Es un full álbum y además hicimos videos para todas las canciones. Fue mucho trabajo, porque así como hicimos el disco, hicimos también todo lo audiovisual.

—Algunos temas, como “Supersuave” y “Elástico”, tuvieron nuevos videos. ¿Por qué decidieron volver a hacerlos?

— Los volvimos a hacer, sí, pero no como videoclips tradicionales, sino como visualizers. Cuando empezamos a filmar más videos, se fue puliendo lo visual y sentimos que esos temas pedían otra cosa. Entonces hicimos nuevos visualizers para el full álbum.

Emmanuel Horvilleur.jpg msofiamaffioli

—El disco se vive casi como una película.

— Sí, yo también me lo imagino así. Es como una mini película que dura lo mismo que el disco, unos 32 minutos. A mí me gusta recomendar escucharlo y verlo de esa manera, como una obra completa.

—Además tiene una lista fuerte de invitados.

— Sí, son diez canciones y hay invitados como Alex Sanbanter, Fito Páez, Caetano, Ale Sergi, Javier Amena y Julián Kartun. Quedó un lindo elenco para esta “peli”, por decirlo de alguna manera.

—Hay una apuesta clara por el concepto integral, algo que hoy no es tan común.

— A mí me interesa eso. Siento que así lo que uno quiere contar es más fuerte. También queda un registro más atemporal, algo que no dependa solo del momento del lanzamiento y que la gente pueda descubrir a su tiempo.

Emmanuel Horvilleur.jpg msofiamaffioli

—En un contexto donde todo parece durar muy poco.

— Exacto. Hoy los lanzamientos son muy efímeros. Cada artista termina siendo un poco su propio departamento de difusión y de marketing, usando las redes y los canales que hay. Pero sigo siendo un músico al que le interesa contar las cosas como obra, como idea, como concepto.

—¿Cómo fue tu 2025 y qué se viene para 2026?

— Fue un lindo año. Tocamos bastante mientras hacíamos el disco y todos estos videos. También hubo momentos con Illya Kuryaki. El 2026 va a ser más movido todavía, con gira por Argentina y el exterior.

—¿Algún adelanto de lo que viene?

— En marzo vamos a hacer el Vive Latino en México, que es un festival muy grande. También vamos a tocar en Santo Domingo, Perú y Uruguay. Va a ser un año intenso y vamos a seguir presentando Mi Año Gótico.

—El título del disco parece dialogar mucho con el momento actual.

— Sí, totalmente. Estamos viviendo una etapa bastante loca como humanidad, muy atravesada por las redes y el bombardeo constante. Mi respuesta a todo eso fue hacer este disco.

Con esta presentación, Horvilleur suma una nueva visita a Mendoza en un formato que apuesta por la experiencia completa: música, entorno y tiempo compartido. Isidris Sunset propone un cruce entre show y paisaje que dialoga con una tendencia en crecimiento en la provincia, donde el atardecer también forma parte del escenario.