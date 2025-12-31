31 de diciembre de 2025 - 13:11

Otro vuelco en Potrerillos: una mujer atrapada, un nene de 8 años en grave estado y Ruta 7 cortada

El rodado era ocupado por personas oriundas de Mendoza y circulaba en sentido Este–Oeste cuando, por causas que se investigan, la conductora perdió el control y el vehículo terminó volcado sobre la banquina.

Un nuevo accidente vial se registró este miércoles en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1080, en la zona de Potrerillos.

Un nuevo accidente vial se registró este miércoles en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1080, en la zona de Potrerillos.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un nuevo accidente vial se registró este miércoles en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1080, en la zona de Potrerillos, donde un vehículo volcó y dejó como saldo una mujer atrapada y un menor de 8 años en grave estado de salud.

Leé además

En Mendoza investigan un posible caso de gripe A H3N2 subclado K, la variante que domina los contagios y tiene en alerta al mundo. De confirmarse, se trataría de la primera notificación en la provincia.

Mendoza investiga un primer posible caso de gripe H3N2: qué dijo el Ministerio de Salud

Por Verónica De Vita
¿Mesa afuera o adentro? Así va a estar el tiempo en la última noche del año

¿Mesa adentro o afuera? La última alerta meteorológica para el 31 de diciembre

Por Redacción Sociedad

Según la información preliminar, el rodado era ocupado por personas oriundas de Mendoza y circulaba en sentido Este–Oeste cuando, por causas que se investigan, la conductora perdió el control y el vehículo terminó volcado sobre la banquina.

Como consecuencia del siniestro, la conductora quedó atrapada en el interior del vehículo, mientras que el menor sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser asistido con maniobras de RCP por el personal de emergencias que arribó al lugar.

En la zona trabajan efectivos policiales y ambulancias, mientras se despliega un importante operativo de rescate y asistencia médica.

Debido a la magnitud del accidente y al operativo en curso, el tránsito se encuentra completamente suspendido en ese tramo de la Ruta 7, lo que genera demoras en el corredor internacional. Se recomienda a los conductores extremar la precaución y evitar la zona hasta que se normalice la circulación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

A partir del 1 de enero viajar en colectivo será más caro en Mendoza: la suba del último año duplicó la inflación

A partir del 1° de enero, viajar en colectivo será más caro: la suba del último año duplicó la inflación

Por Verónica De Vita
El tiempo para este 31 de diciembre en Mendoza.

Se despide el 2025 en Mendoza con calor intenso y alerta por tormentas con granizo: en qué zonas

Por Redacción Sociedad
Cómo funcionará el transporte público y el comercio durante Año Nuevo en Mendoza

Así funcionará el transporte público y los comercios este 31 de diciembre y el Año Nuevo en Mendoza

Por Redacción Sociedad
festejos de ano nuevo: cuales son las 36 fiestas habilitadas en mendoza en medio de estrictos controles

Festejos de Año Nuevo: cuáles son las 36 fiestas habilitadas en Mendoza en medio de estrictos controles

Por Redacción Sociedad