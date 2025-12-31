Otro vuelco en Potrerillos: una mujer atrapada, un nene de 8 años en grave estado y Ruta 7 cortada

El rodado era ocupado por personas oriundas de Mendoza y circulaba en sentido Este–Oeste cuando, por causas que se investigan, la conductora perdió el control y el vehículo terminó volcado sobre la banquina.

Un nuevo accidente vial se registró este miércoles en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1080, en la zona de Potrerillos, donde un vehículo volcó y dejó como saldo una mujer atrapada y un menor de 8 años en grave estado de salud.

Según la información preliminar, el rodado era ocupado por personas oriundas de Mendoza y circulaba en sentido Este–Oeste cuando, por causas que se investigan, la conductora perdió el control y el vehículo terminó volcado sobre la banquina.

Como consecuencia del siniestro, la conductora quedó atrapada en el interior del vehículo, mientras que el menor sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser asistido con maniobras de RCP por el personal de emergencias que arribó al lugar.

En la zona trabajan efectivos policiales y ambulancias, mientras se despliega un importante operativo de rescate y asistencia médica.

Debido a la magnitud del accidente y al operativo en curso, el tránsito se encuentra completamente suspendido en ese tramo de la Ruta 7, lo que genera demoras en el corredor internacional. Se recomienda a los conductores extremar la precaución y evitar la zona hasta que se normalice la circulación.