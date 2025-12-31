Balazos en la noche: un tiroteo alertó a vecinos de Junín y un auto recibió disparos en una puerta

Una discusión entre varias personas terminó a los tiros en plena calle y los disparos impactaron en un auto estacionado. El hecho se suma a recientes balaceras registradas en la zona.

Un violento episodio con disparos de arma de fuego generó alarma entre vecinos de La Colonia, de Junín, durante la madrugada de este miércoles 31 de diciembre. Una discusión entre varias personas derivó en un tiroteo en plena vía pública. Los disparos no dejaron heridos, pero sí daños materiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 0.25 en calle Aconcagua, de La Colonia. Según consta en las actuaciones policiales, una mujer relató que se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó fuertes detonaciones provenientes del exterior. Al salir, constató que su automóvil, un Peugeot 307 que estaba estacionado frente a la casa, presentaba impactos de bala en la puerta delantera del lado derecho.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar y comenzaron con las actuaciones de rigor. En ese contexto, entrevistaron a una testigo que aportó datos clave para la investigación. La mujer manifestó haber observado, en la intersección de una avenida interna de la colonia con calle Aconcagua, a dos sujetos que circulaban en motocicletas y que se encontraban discutiendo con otra persona.

De acuerdo con su testimonio, en medio de esa discusión se escucharon varios disparos. Al mirar hacia el lugar, la testigo aseguró haber visto a uno de los individuos guardar un arma de fuego en la cintura para luego retirarse rápidamente a bordo de una motocicleta tipo enduro, de color blanco y azul.

En el sitio del hecho, personal policial realizó una inspección ocular y logró hallar un proyectil, que fue secuestrado como elemento de prueba. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín, desde donde se impartieron las directivas correspondientes. Según se informó, el presunto autor del disparo sería un sujeto ya identificado, aunque hasta el momento no se comunicaron detenciones.