31 de diciembre de 2025 - 12:43

Balazos en la noche: un tiroteo alertó a vecinos de Junín y un auto recibió disparos en una puerta

Una discusión entre varias personas terminó a los tiros en plena calle y los disparos impactaron en un auto estacionado. El hecho se suma a recientes balaceras registradas en la zona.

Un auto estacionado recibió varios impactos de bala (Imagen ilustrativa)&nbsp;

Un auto estacionado recibió varios impactos de bala (Imagen ilustrativa) 

Foto:

Por Enrique Pfaab

Un violento episodio con disparos de arma de fuego generó alarma entre vecinos de La Colonia, de Junín, durante la madrugada de este miércoles 31 de diciembre. Una discusión entre varias personas derivó en un tiroteo en plena vía pública. Los disparos no dejaron heridos, pero sí daños materiales.

Leé además

Un nuevo accidente vial se registró este miércoles en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1080, en la zona de Potrerillos.

Otro vuelco en Potrerillos: una mujer atrapada, un nene de 8 años en grave estado y ruta 7 cortada

Por Redacción Policiales
Grave accidente en Ruta 7, en Potrerillos: un vehículo chileno volcó y desbarrancó hacia el río  

Volcó un auto en Potrerillos y terminó en el río: cuatro heridos, uno de gravedad

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió alrededor de las 0.25 en calle Aconcagua, de La Colonia. Según consta en las actuaciones policiales, una mujer relató que se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó fuertes detonaciones provenientes del exterior. Al salir, constató que su automóvil, un Peugeot 307 que estaba estacionado frente a la casa, presentaba impactos de bala en la puerta delantera del lado derecho.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar y comenzaron con las actuaciones de rigor. En ese contexto, entrevistaron a una testigo que aportó datos clave para la investigación. La mujer manifestó haber observado, en la intersección de una avenida interna de la colonia con calle Aconcagua, a dos sujetos que circulaban en motocicletas y que se encontraban discutiendo con otra persona.

De acuerdo con su testimonio, en medio de esa discusión se escucharon varios disparos. Al mirar hacia el lugar, la testigo aseguró haber visto a uno de los individuos guardar un arma de fuego en la cintura para luego retirarse rápidamente a bordo de una motocicleta tipo enduro, de color blanco y azul.

En el sitio del hecho, personal policial realizó una inspección ocular y logró hallar un proyectil, que fue secuestrado como elemento de prueba. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín, desde donde se impartieron las directivas correspondientes. Según se informó, el presunto autor del disparo sería un sujeto ya identificado, aunque hasta el momento no se comunicaron detenciones.

Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos recientes con armas de fuego que han generado preocupación en el departamento. El último antecedente cercano ocurrió el sábado por la noche en San Martín, cuando una balacera a pocos metros del Atlético Club San Martín dejó como saldo un hombre herido y varios vehículos dañados, en una zona donde había una importante cantidad de personas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Búsqueda de la mujer que cayó al Zanjón de los Ciruelos. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Con drones y un helicóptero buscan a la mujer que fue arrastrada por la crecida del Zanjón de los Ciruelos

Un ciclista fue atropellado en Lavalle por un camionero que huyó

Un ciclista fue atropellado en Lavalle por un camionero que escapó

Por Redacción Policiales
Allanamiento.

Cayó el presunto líder de una banda dedicada a los robos en San Martín: buscan a otro ladrón que huyó por los techos

Por Enrique Pfaab
Elpidio González y Carril Ponce, el lugar pactado para la entrega del arma.

Acordó por redes vender su revólver pero cuando llegó al punto de encuentro lo esperaba la Policía

Por Redacción Policiales